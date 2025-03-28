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 | Özge Sönmez

Tapu müdürüne şoke eden tuzak! Kurye kılığında geldiler, eterle bayıltıp senet imzalattılar

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K.'nın başına gelenler dehşete düşürdü. Tapu müdürünü eterle bayıltan 4 kadın, silah zoruyla senet imzalatıp zorla iş yaptırmaya çalıştı. Şüphelilerin eve kurye kılığında girdikleri tespit edildi.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
28.03.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
28.03.2025
saat ikonu 11:29

Aydın'da yaşanan olayın detayları dehşete düşürdü. Kuşadası Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K.’nin evinin kapısı çalındı. Kapıyı açtığında bir erkek ve kurye kılığındaki kadını gören tapu müdürü yemek siparişi vermediğini söyledi. Eve zorla girmeye çalışan şüpheliler tapu müdürünü bayıltarak zorla senet imzalatmaya çalıştı. Olayın detayları şaşkına çevirdi.

ETERLE BAYILTTILAR

Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K.’yi eter koklatıp bayıltan şüpheliler planlarını devreye soktu. İ.K.’nin bir kadınla uygunsuz fotoğraf ve videolarını çeken şahıslar, bununla da yetinmeyip İ.K.’nin eline silah tutturup tetiğe basarak bir el ateş ettirdi. Bir süre sonra kendine gelen İ.K., şahıslardan ne istediklerini sordu. Silahlı kişilerin tapu müdürüne "Yarın İstanbul’dan bir arkadaşımız gelecek ve bir işi var, bu işi yapacaksın" dedikleri, eline tutuşturdukları silahla da cinayet işlendiğini söyleyerek korkuttukları öğrenilirken, ayrıca bir kâğıda zorla "50 bin dolar aldım" yazdırıp imza attırdıkları öğrenildi. Müdürü çeşitli yöntemlerle tehdit eden şahıslar daha sonra evden ayrıldı.

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ŞÜPHELİLER KISKIVRAK YAKALANDI

Yaşadığı dehşet dolu dakikalardan sonra Tapu ve Kadastro Müdürü İ.K., soluğu Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yanında aldı. Yapılan ihbar ve şikayetin ardından harekete geçen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, İzmir’de ve Kuşadası’nda eşzamanlı operasyon düzenledi. İzmir’de düzenlenen operasyonda M.Ç., S.H.K. ve A.Ö. kıskıvrak yakalandı. Kuşadası’nda yapılan operasyonda ise T.Ç., saklandığı yerde yakalandı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen kadın şüphelilerden A.Ö. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.Ç., S.H.K. ve T.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen iki şüphelinin ise yakalama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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