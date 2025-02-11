Adana'da korkunç cinayet! Pusu kurup böyle öldürdüler!

Adana'da Saltuk Buğra Keçebaş, oturduğu apartmanın otoparkına otomobilini park edip aracından indiği sırada kimliği belirsiz bir kişinin silahlı saldırısına uğradı. Keçebaş, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden çok sayıda kurşunla ağır yaralandı. Saldırgan, olay yerinden kaçarken ağır yaralanan Keçebaş, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Keçebaş, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Cinayet anı apartmanın güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganın ağacın arkasına saklandığı, Keçebaş'ın otomobiline bineceği sırada koşarak gelip tabancayla ateş ettiği görüldü.