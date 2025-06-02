Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var

Hatay'ın Belen ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrildi. Kaza sonrası ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Hatay'da meydana gelen kazada 35 yaşındaki Mustafa K. yönetimindeki midibüs, Antakya-İskenderun kara yolunun Kıcı Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

25 KİŞİ YARALANDI

Kazada tavan kısmı hurdaya dönen araçtaki 26 tarım işçisinden 25'i yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildiler. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ardından hastaneye sevk edildi.