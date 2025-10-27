Menü Kapat
Hava Durumu
22°
Yanmış cesedin sırrını 3 anahtar çözdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yanmış erkek cesedinin sırrı 3 anahtar sayesinde çözüldü. Yapılan analizler sonucu cesedin aylar önce kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu belirlenirken, cinayetin nedeni de ortaya çıktı. Öte yandan cinayete ilişkin 14 şüphenden 3'ü tutuklandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2025
saat ikonu 10:03
|
GÜNCELLEME:
27.10.2025
saat ikonu 10:56

'in ilçesinde 2 Ekim tarihinde yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin önce silahla vurulduğu sonra yakıldığı belirlendi. Korkunç cinayeti ise olay yerinde bulunan 3 anahtar çözdü. Cesedin 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu belirlendi.

Yanmış cesedin sırrını 3 anahtar çözdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.

Yanmış cesedin sırrını 3 anahtar çözdü! Cinayetin detayları kan dondurdu
