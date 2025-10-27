Yanmış cesedin sırrını 3 anahtar çözdü! Cinayetin detayları kan dondurdu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2 Ekim tarihinde yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin önce silahla vurulduğu sonra yakıldığı belirlendi. Korkunç cinayeti ise olay yerinde bulunan 3 anahtar çözdü. Cesedin 3 Haziran'da kaybolan Ramazan Er'e ait olduğu belirlendi.

CİNAYETİN NEDENİ ORTAYA ÇIKTI

Jandarma Bilişim Sistemleri üzerinden yapılan analizlerle 14 şüpheliye ulaşıldı ve maktulün alacak verecek meselesi nedeniyle araçta öldürülüp Düzce Mahallesi kırsalında yakıldığı ortaya çıkarıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin ise işlemleri devam ediyor.