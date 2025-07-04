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 | Yusuf Özgür Bülbül

Tarsus'ta iş yerini açıp 1 ay önce evlenmişti! Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Tarsus'ta iş yerine silahlı saldırı düzenlendi. Şüpheliler, iş yeri sahibi ile yanında bulunan şahsı vurdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen iş yeri sahibinin 3 ay önce işini kurduğu belirtildi...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.07.2025
saat ikonu 22:15
|
GÜNCELLEME:
05.07.2025
saat ikonu 00:12

Mersin’in ilçesinde oto yıkama dükkanına düzenlenen silahlı saldırıda iş yeri sahibi hayatını kaybetti, arkadaşı yaralandı. Polis ekipleri, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ!

Olay, ilçeye bağlı Kemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Kemalpaşa Sanayi Sitesi içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, bir oto yıkama dükkanına gelen kimliği henüz belirlenemeyen kişiler, işyeri sahibi Ali Çoban (26) ile görüşmek istediklerini söyledi. Kısa sürede başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tarsus'ta iş yerini açıp 1 ay önce evlenmişti! Silahlı saldırıda hayatını kaybetti

AV TÜFEĞİ VE TABANCA İLE ATEŞ AÇTILAR

sırasında üzerlerinde taşıdıkları av tüfeği ve tabancayla ateş açan şüpheliler, iş yeri sahibi Ali Çoban ile yanında bulunan B.S.’yi (34) vurdu. Saldırganlar olayın ardından hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tarsus'ta iş yerini açıp 1 ay önce evlenmişti! Silahlı saldırıda hayatını kaybetti


112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde işyeri sahibi Ali Çoban’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. B.S. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

3 AY ÖNCE AÇMIŞ!

Yaklaşık 1 ay önce evlendiği öğrenilen Ali Çoban’ın, oto yıkama iş yerini de 3 ay önce açtığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde detaylı inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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ETİKETLER
#yaralı
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#tarsus
#Oto Yıkama
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