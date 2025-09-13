Sokak ortasında kanlı tartışma! 25 yaşındaki genç başından bıçaklandı

Çorum'da gece saatlerinde Bahabey Caddesi’nde iki grup arasında tartışma çıktı. Ulaş K. (25) ile kimliği belirlenemeyen kişi veya kişiler arasındaki tartışma kavgaya dönüştü.

BAŞINDAN BIÇAKLANDI

Taraflardan biri bıçağına sarılarak Ulaş K.'ya saldırdı. 25 yaşındaki genç, başına aldığı bıçak darbesiyle kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırganlar olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

AĞIR YARALANAN GENÇ TEDAVİ ALTINDA

Ağır yaralan Ulaş K., ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kaçan saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.