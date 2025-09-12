Menü Kapat
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Tartışma kanlı bitti! Birbirlerine bıçakla saldırdılar: 2 ağır yaralı

Uşak'ın Eşme ilçesinde 3 kişi arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan feci kavgada 2 kişi ağır yaralandı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 07:44
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 07:44

'ın Eşme ilçesine bağlı 3 Eylül Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde 29 yaşındaki S.Ç. ve 53 yaşındaki M.B.G. ile A.S.G arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Feci kavgada A.S.G, S.Ç. ve M.B.G.'yi bıçakladı.

DURUMLARI AĞIR

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince ağır yaralanan S.Ç. ve M.B.G. önce Eşme Devlet Hastanesi'ne, ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan, şüpheli A.S.G. polis ekiplerince gözaltına alınırken, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

ETİKETLER
#uşak
#kavga
#yaralanma
#bıçaklama
#Eşme
#Yaşam
