Park yeri yüzünden iki aile birbirine girdi! Tekme yumruklu kavga kamerada

Antalya'nın Polatlı ilçesinde yaşanan olayda; İki aile fertleri arasında park yeri anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgaya diğer aile bireyleri de dahil olunca kavga büyüdü. İhbarla üzerine bölgeye gelen polislerin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Ancak bir süre sonra taraflar yeniden birbirine girdi. Ekiplerin yeniden müdahalesiyle çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Kavga anları cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.