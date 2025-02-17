Tartıştıkları genci öldüresiye dövdüler! Dehşet anları kamerada

Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde yaşanan kavganın görüntüleri dehşete düşürdü. Kız meselesi yüzünden tartışma yaşayan 2 genç buluşarak konuyu çözüme kavuşturmak istedi. Bir noktada buluşan gençlerden biri, buluşma noktasına arkadaşlarıyla geldi. Karşılaşan 2 gencin tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya tarafların arkadaşları da dahil oldu. Çıkan kavgada bir kişi hastanelik olana kadar dayak yedi.

KORKUNÇ ANLAR KAMERADA

Acımasızca yapılan saldırı vatandaşların cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde bir kişinin yere düşen şahsın yüzüne tekme atmaya devam ettiği görülürken, yerde hareketsiz kalan şahıs ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla alakalı çalışma yaparken şahısların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.