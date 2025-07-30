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Tatil için gelen dayanamayıp dönüyor! Yazlıkçılar şehri tek tek terk etmeye başladı

Tekirdağ'da su krizi yaşanıyor. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerine bağlı birçok bölgede vatandaşlar, hala su alabilmek için bidonlarla çeşme ve tanker önlerinde sıraya giriyor. Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken yazlıkçılar şehri terk etmeye başladı.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 14:26
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 14:26

'da su krizi devam ediyor. Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi ve 'ne bağlı Dereağzı Mahallesi'nde vatandaşlar, yaklaşık bir aydır susuzlukla mücadele ediyor.

Kentin bazı mahallelerine su verilmesine karşın söz konusu iki bölgede halk, hala tankerlerden ve sokak çeşmelerinden su almak için sıraya giriyor.

Tatil için gelen dayanamayıp dönüyor! Yazlıkçılar şehri tek tek terk etmeye başladı

Cep telefonu kameralarına yansıyan görüntülerde, vatandaşların uzun kuyruklarda bidonlarıyla beklediği görüldü.

Vatandaşlar, sosyal medyada yapılan paylaşımlarda "Su yok, sabır da kalmadı" şeklinde ifadeler yer aldı.

Tatil için gelen dayanamayıp dönüyor! Yazlıkçılar şehri tek tek terk etmeye başladı

PATLAYAN BORULARDAN TONLARCA SU AKTI

Öte yandan nedeniyle sıkıntı yaşanan mahallelerde bazı sokaklarda patlayan borulardan boşa akan tonlarca su, görenleri hayrete düşürdü.

Tatil için gelen dayanamayıp dönüyor! Yazlıkçılar şehri tek tek terk etmeye başladı

Vatandaşlar bu görüntüler karşısında adeta isyan etti.

SU İHTİYACI NEDENİYE İSTANBUL YÖNÜNDE YOĞUNLUK OLUŞTU

Yaşanan su krizi nedeniyle birçok hanede temizlik, hijyen ve içme suyu ihtiyacı ciddi sorun haline gelirken, yetkililerden soruna kalıcı çözüm bulunması talep edildi.

Tatil için gelen dayanamayıp dönüyor! Yazlıkçılar şehri tek tek terk etmeye başladı

Su sorunu nedeniyle birçok yazlıkçının şehirden ayrıldığı ifade edilirken, sadece hafta sonu değil hafta içi de Tekirdağ'dan İstanbul yönüne trafikte yoğunluk olduğu gözlendi.

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ETİKETLER
#tekirdağ
#marmaraereğlisi
#susuzluk
#Sıcaklık Dalgası
#Su Krizi
#Kumbağ Mahallesi
#Dereağzı
#Yaşam
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