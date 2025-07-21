Tatil için gittiği şehirde hayatını kaybetti

Kaza, Haliliye ilçesine bağlı Ulubağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Fatih Ali Türkmenoğlu'na çarptı. Kaza sonrası otomobil sürücüsünün ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.



MARKETE GİTMEYE ÇALIŞIRKEN OTOMOBİL ÇARPTI



Öte yandan, hayatını kaybeden Fatih Ali Türkmenoğlu'nun İstanbul'da ikamet ettiği, yaz tatili nedeniyle ailesi ile birlikte Şanlıurfa'daki yakınlarını ziyarete geldiği öğrenildi. Çocuğa, Cumhuriyet Sosyal Tesislerinde piknik yapan ailesinden uzaklaşarak yolun karşısındaki markette gitmeye çalışırken otomobil çarptığı bildirildi.