Tatilciler telesiyejde mahsur kaldı! Uludağ'da korkutan anlar

Bursa'da kış turizminin merkezi olan Uludağ'daki Birinci Oteller Bölgesinde faaliyet gösteren bir otelin telesiyejinde teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle yaklaşık 40 tatilci tellerde mahsur kaldı. Jandarma ve AFAD tatilcileri kurtarmak için operasyon başlattı.

Edinilen bilgiye göre telesiyejin vites kutusunda yaşanan arıza sonucu kabinlerde bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi. Olayın ardından Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edilerek tahliye ve kurtarma çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmaların ardından vatandaşlar kurtarıldı.

Öte yandan yetkililerden alınan bilgiye göre olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı.