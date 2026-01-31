Menü Kapat
Küfredenleri uyardı, hayatı karardı! Kırık bardakla gözünü çıkardılar: Dehşete düşüren anlar kamerada

Adana'da bir dolmuş şoförü, durakta küfürlü konuşan çaycıyı uyarınca dehşeti yaşadı. Çaycı tarafından darp edilen şoför, duraktaki yönetici tarafından kırık çay bardağıyla sol gözüne vurulup kör kaldı. Gözünden olan dolmuş şoförü, "Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" dedi.

17 Şubat 2024'te merkez Seyhan ilçesi'ne bağlı Yeşiloba Mahallesi'ndeki bir dolmuş durağında yaşanan olay dehşete düşürdü. Dolmuş şoförü Serkan Tecirli, durakta küfürlü konuşan çaycıyı uyardığı için adeta hayatı karardı. Çaycı tarafından dakikalarca dövülen şoför bir de duraktaki yönetici tarafından kırık çay bardağıyla sol gözüne vurulup kör kaldı. Gözünden olan Tecirli, 2 yıldır süren mahkemeye rağmen saldırganın tutuklanmamasına tepki gösterdi.

Küfredenleri uyardı, hayatı karardı! Kırık bardakla gözünü çıkardılar: Dehşete düşüren anlar kamerada

KIRIK ÇAY BARDAĞI İLE DEHŞET

Kavgadan bir süre sonra Tecirli, çay içen M.Y.'nin yanına konuşmak için gitti. Bu sırada M.Y., elindeki çay bardağıyla Tecirli'nin önce başına vurdu ardından da kırılan bardakla Tecirli'yi sol gözünden yaraladı. Aldığı darbeyle sersemleyen Tecirli, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Bu anlar ise duraktaki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Serkan Tecirli, M.Y.'den şikayetçi oldu.
Olaydan sonra ifade veren M.Y., "Üzerime gelip, bana saldırınca elimdeki bardakla ona vurdum. Arbede sırasında bardak yüzüne geldi. Bardağın kırık olduğunu bilmiyordum, isteyerek yapmadım" dedi. Adliyeye sevk edilen M.Y., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Tecirli ise yapılan müdahale ve çeşitli tedavilere rağmen sol gözünün görme kabiliyetini kaybetti.

Küfredenleri uyardı, hayatı karardı! Kırık bardakla gözünü çıkardılar: Dehşete düşüren anlar kamerada

DAVA ERTELENDİ

Olayla ilgili Adana 17'nci Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın, 2 Ekim 2025'te görülen 2'nci duruşmasında M.Y., Serkan Tecirli'nin kendisine küfredip, saldırdığını söyledi. Tanıklardan 2'si Tecirli'nin küfretmediğini belirtirken, M.A. ise Tecirli'nin M.Y.'ye küfredip, saldırdığını söyledi. Savcılık, sanık M.Y.'nin ‘Kasten yaralama' suçu ve ‘Neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama', ‘Duyulardan veya organlardan birinin işlevini yitirmesi' maddelerinden cezalandırılmasını istedi. Duruşma 10 Mart 2026 tarihine ertelendi.

Küfredenleri uyardı, hayatı karardı! Kırık bardakla gözünü çıkardılar: Dehşete düşüren anlar kamerada

"UYARDIM, GÖZÜMDEN OLDUM"

Yaşadıklarını gazetecilere anlatan Serkan Tecirli, "Önce çay bardağıyla alnıma, sonrada gözüme vurup beni kör bıraktı. Bu şahıs 5 ay boyunca saklandı, ifade dahi vermedi. 5.ayın sonunda avukatıyla gidip ifade verdi ve serbest bırakıldı. Görüntüler ortada. Sokakta çocuklar dahi birbirlerine küfür etse, onlara bile güzel konuşun diye uyarılarda bulunuyorum ancak ben uyardım, gözümden oldum" ifadelerini kullandı.

"BENİ KÖR BIRAKTI"

Şuanda çalışamadığını ve saldırganın ceza almasını istediğini belirten Tecirli, "Beni kör bıraktı ve ceza almadı. İçimde hırs birikiyor. Şuanda eve hapsolmuş durumdayım, çıkamıyorum dışarı. Ekonomik özgürlüğüm tamamen bitti, şoförlük yapmam imkansız, beni kısıtladılar" diye konuştu.
Anne Keziban Tecirli ise, evladını kör bırakan saldırıyı yapan şahsın tutuklanıp hak ettiği cezayı çekmesini istediğini söyledi.

