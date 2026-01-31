Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün saat 20.00'de Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak. İşte maç öncesi son gelişmeler ve muhtemel 11'ler...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.01.2026
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
31.01.2026
saat ikonu 10:12

Trendyol 'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde ile , bugün Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ'TAKİ SON GELİŞMELER

Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

KONYASPOR, İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetten sonra siyah-beyazlı takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu karşılaşmaların 6'sında da kalesinde gol görmedi.

Bu süreçte 26 gol atan siyah-beyazlılar, rakibinin 7 golüne engel olamadı.

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

ÇAĞDAŞ ATAN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI ZORLANIYOR

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşı kazanmakta güçlük çekiyor.

Siyah-beyazlılara daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile toplam 8 kez rakip olan genç teknik adam, bu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi yaşadı.

Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetleri ilk kez rakip olduğu Aralık 2020'de Alanyaspor ile 2-1 ve son karşılaştığı Nisan 2025'te Başakşehir ile 2-0'lık skorlarla elde etti.

Atan'ın çalıştırdığı ekipler Beşiktaş karşısında 8 maçta 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

50. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Toure

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Berkan, Bjorlo, Svendsen, Deniz, Muleka, Kramer

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Trabzonspor Antalyaspor deplasmanında yara aldı: Akdeniz'de beraberlik!
Fenerbahçe'de Jhon Duran ile yollar ayrılıyor!
ETİKETLER
#Futbol
#Futbol
#beşiktaş
#süper lig
#tümosan konyaspor
#mac
#Beşiktaş Konyaspor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.