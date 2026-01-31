Beşiktaş sahasında Konyaspor'u ağırlıyor! Maç öncesi muhtemel 11'ler

Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın üst sıraları yakından ilgilendiren ve sonucu merakla beklenen maçlarından birinde Beşiktaş ile TÜMOSAN Konyaspor, bugün Tüpraş Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak zorlu mücadelede hakem Batuhan Kolak düdük çalacak.

Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 33 puanla 5'inci sırada yer alıyor.

Ligde oynadığı maçlarda 4 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşayan Konya temsilcisi ise 19 puan ve averajla 13'üncü basamakta bulunuyor.

BEŞİKTAŞ'TAKİ SON GELİŞMELER

Beşiktaş'ta TÜMOSAN Konyaspor müsabakası öncesinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatarak antrenmanlara başlayan Wilfred Ndidi'nin maç kadrosunda yer alması bekleniyor. Sarı kart cezasını tamamlayan Felix Uduokhai de şans verilmesi halinde forma giyebilecek.

Öte yandan Beşiktaş'ta yeni transfer Yasin Özcan da teknik direktör Sergen Yalçın'ın görev vermesi durumunda ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek.

Beşiktaş'ta ayrıca 3 futbolcu ceza sınırında yer alıyor. Siyah-beyazlılarda Emirhan Topçu, Orkun Kökçü ve El Bilal Toure, Konyaspor karşısında sarı kart görmesi durumunda gelecek hafta Alanyaspor ile oynanacak maçta cezalı olacak.

10 MAÇTIR BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Beşiktaş, son 10 resmi maçında yenilgi yüzü görmedi. Süper Lig'de 3-2 kaybedilen Fenerbahçe derbisinden sonra ligde 8, kupada da 2 maça çıkan siyah-beyazlı takım, bu süreçte sahadan yenik ayrılmadı.

Söz konusu süreçte Antalyaspor, Fatih Karagümrük, Çaykur Rizespor, Fenerbahçe, Ankara Keçiörengücü ve Kayserispor'u mağlup eden Beşiktaş; Samsunspor, Gaziantep FK, Trabzonspor ve ikas Eyüpspor'la ise eşitliği bozamadı.

KONYASPOR, İSTANBUL'DA KAZANAMIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'de Konyaspor'a karşı sahasında oynadığı son 10 karşılaşmada mağlup olmadı.

Mayıs 2015'te Ankara'da oynanan karşılaşmada 1-0'lık mağlubiyetten sonra siyah-beyazlı takım, 8 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Beşiktaş bu karşılaşmaların 6'sında da kalesinde gol görmedi.

Bu süreçte 26 gol atan siyah-beyazlılar, rakibinin 7 golüne engel olamadı.

ÇAĞDAŞ ATAN, BEŞİKTAŞ'A KARŞI ZORLANIYOR

Konyaspor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Beşiktaş karşı kazanmakta güçlük çekiyor.

Siyah-beyazlılara daha önce Alanyaspor, Kayserispor ve Başakşehir ile toplam 8 kez rakip olan genç teknik adam, bu maçlarda 2'şer galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 4 yenilgi yaşadı.

Çağdaş Atan, Beşiktaş'a karşı aldığı galibiyetleri ilk kez rakip olduğu Aralık 2020'de Alanyaspor ile 2-1 ve son karşılaştığı Nisan 2025'te Başakşehir ile 2-0'lık skorlarla elde etti.

Atan'ın çalıştırdığı ekipler Beşiktaş karşısında 8 maçta 5 gol atarken, kalesinde ise 9 gol gördü.

50. KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Beşiktaş ile Konyaspor, Süper Lig'de bugün 50. kez karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de geride kalan 49 maçta siyah-beyazlı futbol takımı 28, Konya temsilcisi ise 7 galibiyet aldı. Taraflar 14 karşılaşmada ise birbirlerine üstünlük kuramadı.

Beşiktaş söz konusu maçlarda 94 gol atarken, Konyaspor 44 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Djalo, Emirhan, Rıdvan, Kartal, Orkun, Cerny, Cengiz, Jota, Toure

Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Adil, Guilherme, Berkan, Bjorlo, Svendsen, Deniz, Muleka, Kramer