Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında 54 yaşındaki Ahmet Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan Ahmet Ç. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tarafından tekerlekli sandalyedeki emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Tekerlekli sandalyesiyle denize düştü: 54 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti İzmir Konak'ta akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düşen 54 yaşındaki Ahmet Ç., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ahmet Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Deniz polisi tarafından sudan çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.