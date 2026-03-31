Tekerlekli sandalyesiyle denize düştü: 54 yaşındaki vatandaş hayatını kaybetti

Konak ilçesi Pasaport İskelesi yakınlarında 54 yaşındaki Ahmet Ç. henüz belirlenemeyen bir nedenle akülü tekerlekli sandalyesiyle denize düştü. Boğulma tehlikesi yaşayan Ahmet Ç. Yapılan ihbar üzerine olay yerine gelen deniz polisi tarafından tekerlekli sandalyedeki emniyet kemeri kesilerek sudan çıkarıldı.
Sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesine kaldırılan Ahmet Ç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.