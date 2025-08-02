Tekirdağ'da bonzai içeceği pazarlayan torbacıya özel operasyon

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı yürütülen çalışmalar kapsamında, Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi'nde faaliyet gösterdiği belirlenen F.B. isimli şahsı takibe aldı. Şahsın, kâğıt ve peçetelere emdirilen bonzai kimyasalıyla uyuşturucu etkili içecek ürettiği ve bu maddeyi şehre pazarladığı tespit edildi.

OPERASYON DÜZENLENDİ

F.B.’nin bulunduğu Hıdırağa Mahallesi’ndeki ikamete, Özel Harekât ve Narkotim ekiplerinin katılımıyla operasyon düzenlendi. Operasyonda F.B. gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, 2 gram A-M kimyasal maddesi (bonzai hammaddesi), yaklaşık 1 kilogram bonzai üretilebilecek miktarda kimyasal madde ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 8 bin 180 Tl nakit para ele geçirildi.