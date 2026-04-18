Yanan araç, kullanılamaz hale geldi. Olay, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Su deposu istikametine seyreden Sevkan Çiftçi idaresindeki otomobil bir anda stop etti. İddiaya göre, daha sonra benzin takviyesi yapılarak gazda çalıştırılan otomobil alev aldı. Çiftçi, araçtan atlayarak çevredekilerden yardım istedi.

HABERİN ÖZETİ Tekirdağ’da korku dolu anlar: LPG'li otomobil alev topuna döndü Tekirdağ'da seyir halindeyken stop eden ve benzin takviyesi yapılıp gazda çalıştırılmaya çalışılan LPG'li otomobil alev alarak kullanılamaz hale geldi. Olay, Kazımiye Mahallesi Erdal İnönü Caddesi Bahçelievler mevkiinde meydana geldi. Sürücü Sevkan Çiftçi idaresindeki otomobil seyir halindeyken stop etti. Benzin takviyesi yapıldıktan sonra gazda çalıştırılmaya çalışılan araç alev aldı. Sürücü araçtan atlayarak yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta büyük çaplı maddi hasar oluştu.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken, araçta büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Sürücü olay anını anlattı Olayla ilgili konuşan sürücü Sevkan Çiftçi, "Araba seyir halindeyken stop etmişti ve kenara çektim. Daha sonra benzin aldık. Gazda çalıştırdığımız esnada arabadan bir anda alevler yükseldi" dedi. Polis tarafından yangınla ilgili inceleme başlatıldı.