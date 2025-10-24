Menü Kapat
20°
Tekirdağ'da silahlı kavga: İYİ Parti İlçe Başkanının oğlu hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde, Hayrabolu yolu üzerindeki bir akaryakıt istasyonu restoranında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Polis, kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı...

Tekirdağ'da silahlı kavga: İYİ Parti İlçe Başkanının oğlu hayatını kaybetti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.10.2025
saat ikonu 22:52
|
GÜNCELLEME:
24.10.2025
saat ikonu 22:55

’ın ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Olay, Malkara-Hayrabolu yolu üzerindeki Şahin Mahallesi sapağında bulunan bir akaryakıt istasyonunun restoranında gerçekleşti.

İddiaya göre, birkaç kişi restoranda oturan H.Y. ve Rıdvan Çolak ile henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Kişilerin yanlarında getirdikleri silahla ateş açması sonucu Rıdvan Çolak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirirken, H.Y. ağır yaralandı.

Tekirdağ'da silahlı kavga: İYİ Parti İlçe Başkanının oğlu hayatını kaybetti

H.Y., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tekirdağ Şehir Hastanesi’ne sevk edildi. Hayatını kaybeden Rıdvan Çolak'ın, Malkara İlçe Başkanı Ali Çolak’ın oğlu olduğu öğrenildi. Olayın ardından kaçan şüpheli veya şüphelileri yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı.

