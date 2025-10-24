Adli Tıp Kurumu'ndan Ayşe Barım raporu: Cezaevinde kalamaz

Kategoriler
Gezi Parkı olaylarına ilişkin yargılandığı davada cezaevinden tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında verilen karar, savcılığın itirazı üzerine yeniden değerlendirilmişti. Adli Tıp Kurumu, Barım hakkında "Cezaevinde kalamaz" raporu verdi.
İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın tahliye kararına yönelik başvurusunu reddederek dosyayı üst mahkeme olan 27. Ağır Ceza Mahkemesi’ne göndermişti. Dosyayı inceleyen 27. Ağır Ceza Mahkemesi ise itirazı haklı bularak Barım’ın yeniden tutuklanmasına karar vermişti.
Adli Tıp Kurumu Ayşe Barım için 'Cezaevinde kalamaz' raporu verdi. Raporda hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı’ ifade edildi.
Barım'ın tutukluluğu kaldırıldı.