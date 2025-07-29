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 | Banu İriç

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşı bezdirdi! Bidonlarla sokağa döküldüler

Tekirdağ'da iki ilçede su kesintileri vatandaşları sokaklara çıkardı. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi sakinleri saatler süren susuzluk sonrası belediyeye tepki gösterdi.

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KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
29.07.2025
saat ikonu 00:05
|
GÜNCELLEME:
29.07.2025
saat ikonu 00:08

'da su kesintileri sonrası vatandaşlar gece yarısı ellerinde bidonlarla yürüyüş düzenledi. Kumbağ Mahallesi sakinleri cadde üzerinde eylem yaptı.

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşı bezdirdi! Bidonlarla sokağa döküldüler

Mahalle sakinlerinden biri "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" dedi.

Tekirdağ'da su kesintisi vatandaşı bezdirdi! Bidonlarla sokağa döküldüler

ÇEŞMELERDE SU DOLDURMAYA ÇALIŞTILAR
Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa’nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.
Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990’lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.

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ETİKETLER
#tekirdağ
#su kesintisi
#Su Krizi
#Vatandaş Tepkisi
#Kumbağ Mahallesi
#Çınarlı Mahallesi
#Yaşam
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