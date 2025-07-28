Kedi sevgisi ölüme götürdü! Doktorların müdahalesiyle sebebi ortaya çıktı

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan adamın ölümüne sebep olan şeyin kediler olduğu ortaya çıktı.

KEDİ TÜYÜ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Diköz'ün hem evinde hem de sokakta hayvan besleyerek çevresinde de sevilen biri olduğu öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanan Diköz'ün ölüm sebebinin kedi tüyü olduğu ortaya çıktı. Nefes darlığı çeken şahsa yapılan tetkikler neticesinde kedi tüyünün akciğerinde enfeksiyona yol açtığı ortaya çıktı. Diköz yapılan tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.



Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.