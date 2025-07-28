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 | Banu İriç

Kedi sevgisi ölüme götürdü! Doktorların müdahalesiyle sebebi ortaya çıktı

Sakarya'da hem evinde hem de sokakta beslediği kedilerle hayvansever olarak tanınan 55 yaşındaki Okan Diköz'den acı haber geldi. 10 gün önce hastaneye kaldırılan adamın ölümünde kedi detayı dikkat çekti.

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Kedi sevgisi ölüme götürdü! Doktorların müdahalesiyle sebebi ortaya çıktı
KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
28.07.2025
saat ikonu 23:14
|
GÜNCELLEME:
28.07.2025
saat ikonu 23:19

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz 10 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Nefes darlığı sebebiyle hastaneye kaldırılan adamın ölümüne sebep olan şeyin olduğu ortaya çıktı.

Kedi sevgisi ölüme götürdü! Doktorların müdahalesiyle sebebi ortaya çıktı

KEDİ TÜYÜ ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Diköz'ün hem evinde hem de sokakta hayvan besleyerek çevresinde de sevilen biri olduğu öğrenildi. Yaklaşık 10 gün önce rahatsızlanan Diköz'ün sebebinin kedi tüyü olduğu ortaya çıktı. Nefes darlığı çeken şahsa yapılan tetkikler neticesinde kedi tüyünün akciğerinde enfeksiyona yol açtığı ortaya çıktı. Diköz yapılan tedavilere rağmen yaşamını yitirdi.

Kedi sevgisi ölüme götürdü! Doktorların müdahalesiyle sebebi ortaya çıktı


Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz’ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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ETİKETLER
#enfeksiyon
#ölüm
#kediler
#Akciğer Hastalığı
#Nefes Darlığı
#Hayvanseverlik
#Yaşam
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