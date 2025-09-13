Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

A Milli Futbol Takımımız'ın mücadele ettiği Dünya Kupası elemelerinin ardından bugün milli ara sona eriyor. 13 Eylül Cumartesi günü maç var mı netleşti.
13 Eylül Cumartesi günü liglerde birçok karşılaşma oynanacak. İşte günün programı:
13:30
Juventus - Napoli
İtalya Kadınlar Serie A Kupası
14:00
Darmstadt 98 - Braunschweig – Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 3
Karlsruhe - Nürnberg – Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 4
Schalke 04 - Holstein Kiel – Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2
14:30
Arsenal - Nottingham Forest – İngiltere Premier Lig – Bein Sports 3
Bozokspor - Kdz Ereğli Bld. – TFF 3. Lig – Bi Kanal
15:00
Getafe - Real Oviedo – İspanya La Liga – S Sport / S Sport Plus
Annecy - Reims – Fransa Ligue 2 – Bein Sports 4
TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Niğde Bld. - Kahramanmaraş
▪️ Yeşilyurt Bld. - Kırıkkalespor
▪️ Türk Metal 1963 - Diyarbekirspor
▪️ Osmaniyespor - Erciyes 38 FK
▪️ Karaköprü Bld. - Kırşehirspor
▪️ Silifke Bld. - Mazıdağı Fosfat
▪️ Ağrı 1970 - 12 Bingölspor
▪️ Çayelispor - Giresunspor
▪️ Sebat Gençlik - Artvin Hopa
▪️ Bulancakspor - Pazarspor
▪️ Y.Amasyaspor - 52 Orduspor
▪️ Karabük İY - Tokat Bld.
▪️ Eskişehir Anadolu Spor - Bornova 1877
Zonguldakspor - Düzcespor – TFF 3. Lig – Sıfır TV
15:30
İmişli - Sumqayıt – Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport
Mardin 1969 - Aliağa FK – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Kahramanmaraş İstiklal - Mersin İY – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Erbaaspor - Karaman FK – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
16:00
Cagliari - Parma – İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
İstanbulspor - Ümraniyespor – Trendyol 1. Lig – Bein Sports Max 1 / tabii Spor 6
Boluspor - Manisa FK – Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports Max 2
Aksaray Bld. - Adanaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Ankara Demir - Somaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
İskenderunspor - Karacabey Bld. – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Adana 01 FK - Altınordu – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
16:30
Freiburg - Stuttgart – Bundesliga – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Heidenheim - Dortmund – Bundesliga – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Mainz - Leipzig – Bundesliga – Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
Union Berlin - Hoffenheim – Bundesliga – Yayın Yok
Wolfsburg - Köln – Bundesliga – Yayın Yok
TFF 2. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Gebzespor - 1461 Trabzon
▪️ Kırklarelispor - Muşspor
▪️ Kepez Bld. - Kastamonuspor
▪️ Beykoz Anadolu - Ankaraspor
İnegölspor - Şanlıurfaspor – TFF 2. Lig – Bi Kanal
17:00
Bournemouth - Brighton – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Crystal Palace - Sunderland – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Everton - Aston Villa – Premier Lig – Bein Sports 4
Fulham - Leeds United – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Newcastle - Wolverhampton – Premier Lig – Bein Sports 5
Samsunspor - Antalyaspor – Süper Lig – Bein Sports 2
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa – Süper Lig – Bein Sports 3
Eyüpspor - Galatasaray – Süper Lig – Bein Sports 1
TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Yalova - Galata Spor
▪️ Kestel Çilek Spor - Polatlı Bld.
▪️ Küçükçekmece Sinop - Beykoz İshaklı Spor
▪️ Silivrispor - Çorluspor 1947
▪️ Nazilli Bld. - Denizli İY Güreller
Kütahyaspor - Karşıyaka – TFF 3. Lig – Sıfır TV
17:15
Real Sociedad - Real Madrid – La Liga – S Sport Plus
17:30
Ajax - Zwolle – Eredivisie – Tivibu Spor / S Sport Plus
18:00
Nice - Nantes – Ligue 1 – Bein Sports / beIN Connect
Turan - Qabala – Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport
19:00
Juventus - Inter – Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Sivasspor - Sarıyer – 1. Lig – Bein Sports Max 2 / tabii Spor 6
Çorum FK - Vanspor – 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports Max 1
Fethiyespor - Y.Malatyaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Bursaspor - Arnavutköy Bld. – TFF 2. Lig – Bi Kanal
Menemenspor - Isparta 32 Spor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
24 Erzincanspor - Batman Petrol – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Bucaspor - Muğlaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı – TFF 2. Lig – Sıfır TV
TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Çankaya FK - Yıldırımspor
▪️ Orduspor - Fatsa Bld.
▪️ Balıkesirspor - Tire 2021
▪️ İzmir Çoruhlu FK - Eskişehirspor
▪️ Altay - Ayvalıkgücü Bld.
19:30
Athletic Bilbao - Alaves – La Liga – S Sport / S Sport Plus
Bayern Münih - Hamburg – Bundesliga – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
West Ham - Tottenham – Premier Lig – Bein Sports 3
19:45
NEC Nijmegen - PSV – Eredivisie – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
20:00
Konyaspor - Alanyaspor – Süper Lig – Bein Sports 2
Beşiktaş - Rams Başakşehir – Süper Lig – Bein Sports 1
Porto - Nacional – Liga NOS – S Sport Plus
21:30
Hannover 96 - Hertha Berlin – Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2
21:45
Fiorentina - Napoli – Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
22:00
Atletico Madrid - Villarreal – La Liga – S Sport / S Sport Plus
Brentford - Chelsea – Premier Lig – Bein Sports 3
Feyenoord - Heerenveen – Eredivisie – Tivibu Spor 3
22:05
Auxerre - Monaco – Ligue 1 – Bein Sports 4
22:30
Famalicao - Sporting Lisbon – Liga NOS – S Sport Plus