Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

Milli aranın ardından Trendyol Süper Lig'de yarış kaldığı yerden devam ediyor. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde bu akşam hangi maçlar var belli oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 14:43
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 14:43

A Milli Takımımız'ın mücadele ettiği Dünya Kupası elemelerinin ardından bugün milli ara sona eriyor. 13 Eylül Cumartesi günü maç var mı netleşti.

BUGÜN MAÇ VAR MI, HANGİ MAÇLAR VAR 13 EYLÜL?

13 Eylül Cumartesi günü liglerde birçok karşılaşma oynanacak. İşte günün programı:

13:30
Juventus - Napoli
İtalya Kadınlar Serie A Kupası

14:00
Darmstadt 98 - Braunschweig – Almanya – Tivibu Spor 3
Karlsruhe - Nürnberg – Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 4
Schalke 04 - Holstein Kiel – Almanya Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2

14:30
Arsenal - Nottingham Forest – İngiltere – Bein Sports 3
Bozokspor - Kdz Ereğli Bld. – TFF 3. Lig – Bi Kanal

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

15:00
Getafe - Real Oviedo – İspanya – S Sport / S Sport Plus
Annecy - Reims – Fransa Ligue 2 – Bein Sports 4
TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Niğde Bld. - Kahramanmaraş
▪️ Yeşilyurt Bld. - Kırıkkalespor
▪️ Türk Metal 1963 - Diyarbekirspor
▪️ Osmaniyespor - Erciyes 38 FK
▪️ Karaköprü Bld. - Kırşehirspor
▪️ Silifke Bld. - Mazıdağı Fosfat
▪️ Ağrı 1970 - 12 Bingölspor
▪️ Çayelispor - Giresunspor
▪️ Sebat Gençlik - Artvin Hopa
▪️ Bulancakspor - Pazarspor
▪️ Y.Amasyaspor - 52 Orduspor
▪️ Karabük İY - Tokat Bld.
▪️ Eskişehir Anadolu Spor - Bornova 1877
Zonguldakspor - Düzcespor – TFF 3. Lig – Sıfır TV

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

BUGÜN KİMİN MAÇI VAR 13 EYLÜL CUMARTESİ?

15:30
İmişli - Sumqayıt – Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport
Mardin 1969 - Aliağa FK – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Kahramanmaraş İstiklal - Mersin İY – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Erbaaspor - Karaman FK – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube

16:00
Cagliari - Parma – İtalya Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
İstanbulspor - Ümraniyespor – Trendyol 1. Lig – Bein Sports Max 1 / tabii Spor 6
Boluspor - Manisa FK – Trendyol 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports Max 2
Aksaray Bld. - Adanaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Ankara Demir - Somaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
İskenderunspor - Karacabey Bld. – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Adana 01 FK - Altınordu – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

16:30
Freiburg - Stuttgart – Bundesliga – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus
Heidenheim - Dortmund – Bundesliga – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
Mainz - Leipzig – Bundesliga – Tivibu Spor 4 / S Sport Plus
Union Berlin - Hoffenheim – Bundesliga – Yayın Yok
Wolfsburg - Köln – Bundesliga – Yayın Yok
TFF 2. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Gebzespor - 1461 Trabzon
▪️ Kırklarelispor - Muşspor
▪️ Kepez Bld. - Kastamonuspor
▪️ Beykoz Anadolu - Ankaraspor
İnegölspor - Şanlıurfaspor – TFF 2. Lig – Bi Kanal

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

17:00
Bournemouth - Brighton – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Crystal Palace - Sunderland – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Everton - Aston Villa – Premier Lig – Bein Sports 4
Fulham - Leeds United – Premier Lig – Bein Sports / beIN Connect
Newcastle - Wolverhampton – Premier Lig – Bein Sports 5
Samsunspor - Antalyaspor – – Bein Sports 2
Fatih Karagümrük - Kasımpaşa – Süper Lig – Bein Sports 3
Eyüpspor - Galatasaray – Süper Lig – Bein Sports 1
TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Yalova - Galata Spor
▪️ Kestel Çilek Spor - Polatlı Bld.
▪️ Küçükçekmece Sinop - Beykoz İshaklı Spor
▪️ Silivrispor - Çorluspor 1947
▪️ Nazilli Bld. - Denizli İY Güreller
Kütahyaspor - Karşıyaka – TFF 3. Lig – Sıfır TV

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

17:15
Real Sociedad - Real Madrid – La Liga – S Sport Plus

17:30
Ajax - Zwolle – Eredivisie – Tivibu Spor / S Sport Plus

18:00
Nice - Nantes – Ligue 1 – Bein Sports / beIN Connect
Turan - Qabala – Azerbaycan Premier Ligi – CBC Sport

19:00
Juventus - Inter – Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus
Sivasspor - Sarıyer – 1. Lig – Bein Sports Max 2 / tabii Spor 6
Çorum FK - Vanspor – 1. Lig – TRT Spor / Bein Sports Max 1
Fethiyespor - Y.Malatyaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Bursaspor - Arnavutköy Bld. – TFF 2. Lig – Bi Kanal
Menemenspor - Isparta 32 Spor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
24 Erzincanspor - Batman Petrol – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Bucaspor - Muğlaspor – TFF 2. Lig – Sıfır TV Youtube
Elazığspor - Beyoğlu Yeni Çarşı – TFF 2. Lig – Sıfır TV

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları


TFF 3. Lig Maçları – Sıfır TV Youtube:
▪️ Çankaya FK - Yıldırımspor
▪️ Orduspor - Fatsa Bld.
▪️ Balıkesirspor - Tire 2021
▪️ İzmir Çoruhlu FK - Eskişehirspor
▪️ Altay - Ayvalıkgücü Bld.

19:30
Athletic Bilbao - Alaves – La Liga – S Sport / S Sport Plus
Bayern Münih - Hamburg – Bundesliga – Tivibu Spor 2 / S Sport Plus
West Ham - Tottenham – Premier Lig – Bein Sports 3

19:45
NEC Nijmegen - PSV – Eredivisie – Tivibu Spor 3 / S Sport Plus

Bugün maç var mı, kimin 13 Eylül 2025? Süper Lig’de bugünün maçları

BU AKŞAM MAÇ VAR MI?

20:00
Konyaspor - Alanyaspor – Süper Lig – Bein Sports 2
Beşiktaş - Rams Başakşehir – Süper Lig – Bein Sports 1
Porto - Nacional – Liga NOS – S Sport Plus

21:30
Hannover 96 - Hertha Berlin – Bundesliga 2 – Tivibu Spor 2

21:45
Fiorentina - Napoli – Serie A – S Sport 2 / Tivibu Spor 1 / S Sport Plus

22:00
Atletico Madrid - Villarreal – La Liga – S Sport / S Sport Plus
Brentford - Chelsea – Premier Lig – Bein Sports 3
Feyenoord - Heerenveen – Eredivisie – Tivibu Spor 3

22:05
Auxerre - Monaco – Ligue 1 – Bein Sports 4

22:30
Famalicao - Sporting Lisbon – Liga NOS – S Sport Plus

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Galatasaray Eyüpspor maçında kimler eksik, Osimhen var mı? Karşılaşma bu akşam oynanacak
ETİKETLER
#Futbol
#bundesliga 2
#süper lig
#premier lig
#maç programı
#la liga
#13 Eylül
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.