Galatasaray Eyüpspor maçında kimler eksik, Osimhen var mı? Karşılaşma bu akşam oynanacak

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Süper Lig'de bu akşam Galatasaray-Eyüpspor müsabakası oynanacak. Victor Osimhen'in ilk 11 kadrosunda yer almaması üzerine taraftarlar Eyüpspor maçında kimlerin eksik olduğunu araştırmaya başladı.

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK?

Bu akşam oynanacak olan maçta Galatasaray'da bir tek Osimhen yer almayacak. Osimhen dışında oyuncuların herhangi bir sakatlık ve ceza durumu bulunmuyor. Nijerya Milli Futbol Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde Ruanda ile oynadığı maçta sakatlanan Osimhen hariç tüm takım bu akşam forma giyebilecek.

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Victor Osimhen, sakatlığı nedeniyle Eyüpspor maçında forma giymeyecek. Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen'in ayak bileğinde sakatlık bulunması nedeniyle bugün takımının yanında olamayacak.