Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Eyüpspor Galatasaray muhtemel 11’ler belli oldu. Osimhen’in Eyüpspor maçında oynayıp oynamayacağı da netleşti. Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, deplasmanda ikas Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak ve karşılaşmayı hakem Batuhan Kolak yönetecek. İşte Eyüpspor Galatasaray maç kadrosu…

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 21:55
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 21:55

, ’deki galibiyet serisini sürdürmek için ikas deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesi sarı-kırmızılı ekipte önemli eksikler ve geri dönüşler dikkat çekiyor.

EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray, Süper Lig’in 5. haftasında ikas Eyüpspor’a konuk olacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’ndaki karşılaşma 17.00’de başlayacak ve Batuhan Kolak düdük çalacak. Türkiye Federasyonu, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 18 Eylül’de oynayacağı Eintracht Frankfurt deplasmanını dikkate alarak maçın tarihini değiştirdi. İlk olarak 14 Eylül Pazar günü oynanması planlanan mücadele, sarı-kırmızılı ekibin talebi üzerine bir gün önceye alındı.

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Süper Lig’e 4’te 4 ile başlayan Galatasaray, bu süreçte rakip filelere 13 gol atarken yalnızca 1 gol gördü. Eyüpspor ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 4 puanda kaldı. İki takım Süper Lig tarihinde daha önce 2 kez karşılaştı. Geçen sezonun ilk yarısında oynanan mücadele 2-2 beraberlikle sonuçlanırken, ikinci maçta Galatasaray deplasmanda rakibini 5-1 mağlup etti.

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

OSİMHEN EYÜPSPOR GALATASARAY MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Galatasaray’ın Nijeryalı yıldızı , Eyüpspor karşısında forma giyemeyecek. 2026 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri’nde Ruanda ile oynanan maçta sakatlanan golcü futbolcunun ayak bileği bağlarında orta düzeyde gerilme ve kanama tespit edildi. Bu nedenle oyuncunun Eyüpspor maçında sahada yer alması beklenmiyor.

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

Osimhen’in yokluğunda gözler ’a çevrilecek. Son haftalarda transfer görüşmeleri nedeniyle kadro dışında kalan milli futbolcu, yönetim ve teknik heyetin kararının ardından yeniden takıma döndü. Eyüpspor karşılaşmasında santrafor pozisyonunda Barış Alper’in veya Icardi’nin görev alması bekleniyor.

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

OSİMHEN NEDEN YOK, SAKAT MI?

Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı ile çıktığı Ruanda maçında sakatlandı. Ayak bileği bağlarında meydana gelen orta düzeyde gerilme ve kanama nedeniyle yıldız futbolcunun tedavisine başlandı. Sağlık ekibi oyuncunun durumunu yakından takip ederken, sarı-kırmızılı ekipte maç kadrosunda yer almaması bekleniyor.

Osimhen Eyüpspor maçında oynayacak mı? İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i

GALATASARAY'IN EYÜPSPOR MUHTEMEL 11'İ

Galatasaray’ın Eyüpspor karşılaşmasına şu muhtemel 11 ile çıkması bekleniyor:

Uğurcan Çakır, Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Torreira, Lemina, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi.

