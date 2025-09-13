Hollanda'da aktivist krizi! Yolu kapatan eylemciler gözaltına alındı

Hollanda polisi, Cumartesi günü Lahey’de düzenlenen iklim protestosunda A12 otoyolunu kapatan Extinction Rebellion üyesi eylemcileri gözaltına aldı.

Yaklaşık 100 göstericinin yolun ortasında oturma eylemi yaptığı, bu nedenle ülkenin önemli ulaşım güzergahlarından birinde trafiğin aksadığı bildirildi. Eylemciler, fosil yakıtlara sağlanan devlet sübvansiyonlarının derhal yasaklanmasını talep ediyor.

A12 GRUP İÇİN SEMBOLİK ÖNEM TAŞIYOR

Extinction Rebellion’ın son aylarda Lahey’de benzer eylemler düzenlediği, grubun hükümet binalarına yakınlığı nedeniyle A12’yi sembolik bir protesto noktası olarak seçtiği ifade ediliyor.

