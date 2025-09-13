Menü Kapat
TGRT Haber
TGRT Haber
25°
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Sosyal medyada gizemli kutu tuzağına dikkat! Hızla yayılıyorlar: 'Sizi savunamayız'

Sosyal medyada yayılan 'gizemli kutu' satışıyla ilgili Tüketiciler Birliği'nden kritik uyarı geldi. Birliğin Genel Başkanı Mahmut Şahin "Lüks marka ürünleri" adı alıntı satışı yapılan kutulara "şüphe ile yaklaşın" dedi.

Sosyal medyada gizemli kutu tuzağına dikkat! Hızla yayılıyorlar: 'Sizi savunamayız'
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
12:41
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
12:45

Tüketiciler Birliği'nden gizemli kutulara karşı uyarı geldi. Birliğin Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların bazı platformlarında "Ucuz fiyatlı gizemli kutu satışı", "Ünlü mağaza deposu ürün fazlası", "Kutunun içinde değerli eşyalar var" gibi paylaşımlarla tüketicileri aldatmaya çalıştığını söyledi.

HER YERDE ONLAR VAR

Sahte reklamlarla sosyal medyada hızla yayılan gizemli kutu satışlarının tüketicileri mağdur ettiğini anlatan Şahin, tüketicileri, güvenilir ve bilinir alışveriş platformları dışındaki site ve sosyal medya platformlarına itibar etmemeleri konusunda uyardı.

BU ÜRÜNLERE ŞÜPHE İLE YAKLAŞIN

Tüketicilerin, çok cazip görünen sürpriz kampanyalara şüpheyle yaklaşmaları gerektiğini dile getiren Şahin, yüksek fiyatlarla satın alınan kutularda değersiz eşyalar olabildiğine veya tüketiciye gönderilen kutuların boş çıktığına dikkati çekti.

Şahin, dolandırıcıların aslında tüketiciyle dalga geçtiğini belirterek, içerisinde ne olduğu bilinmeyen kutuya para yatırılmasının mantıksız bir hareket olduğunu ifade etti.

"ONLARIN GÖZÜ SİZİN CEBİNİZDEKİ PARADA"

Bir süre önce Reklam Kurulu tarafından gizemli kutu adı altında satış yapan sitelere erişim engeli kararı alındığını anımsatan Şahin, Ticaret Bakanlığı'nın da durumu takip ettiğini söyledi.

Birilerinin insanlara durduk yere pahalı birtakım eşyaları veya aletleri ucuza hatta bedavaya yakın fiyata vermeyeceğini dile getiren Şahin, şöyle konuştu:

"Bizde 'Bayram değil, seyran değil, hayırdır.' ya da 'Bedava peynir fare kapanında olur.' gibi bazı laflar vardır. Tuzağa düşürülüyorsunuz. Bu bir mesajdır aslında. Buradan uzak durmamız gerektiğinin farkına varmamız lazım. Yoksa birileri pusuya yatmış, masumane bir şekilde ürünlerin zarar görmesiyle ucuza elden çıkarma düşüncesini suistimal edip, tüketicilerin cebindeki paraya gözlerini dikiyor.

Gizemli kutuların sonu genellikle hüsran oluyor. Tüketici çok pahalı aletler, kıymetli bir telefon ya da oyun konsolu beklerken, karşısına bir oyuncak ya da çok değersiz saçma sapan eşyalar çıkabiliyor. Onların gözü sizin cebinizde, paranızda. Lütfen buna fırsat vermeyin."

Şahin, yönetimiyle alışveriş yapan tüketicilerin, mutlaka belge alabilecekleri siteleri tercih etmesi gerektiğini vurguladı.

"SİZİ SAVUNAMAYIZ, TUZAĞA DÜŞMEYİN"

Belgesi olmayan gizemli kutu alışverişinde tüketiciyi savunamadıklarını anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Normal şartlarda satın alınan ürünlerde bir problem yaşadığımızda belgesini alıp tüketiciyi savunabiliyoruz, bu uzaktan satış olsa bile. Fakat burada elde bir belge de yok. İçinden oyuncak, salatalık çıksa veya hiçbir şey çıkmasa da o kutuya para vermiş oluyorsunuz.

Tüketici Hakem heyetleri olarak size yardımcı da olamayız çünkü bir kutu görsel ve siz o kutuyu satın alıyorsunuz. O kutunun dışına para vermiş gibisiniz. Sizi savunamayız. Lütfen, bu tuzaklara düşmeyin."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gizemli Kutu satışı yapan sitelere erişim engeli!
ETİKETLER
#sosyal medya
#dolandırıcılık
#Uzaktan Satış
#Gizemli Kutular
#Tüketici Uyarısı
#Yaşam
