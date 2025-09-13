CHP'den istifa eden Özlem Vural Gürzel AK Parti'ye geçti! Rozetini Erdoğan taktı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde AK Parti Teşkilat Akademisi Kapanış Programı'na önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçen Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel'e rozetini bizzat taktı.

ÖZLEM VURAL GÜRZEL AK PARTİ'YE KATILDI

Partimizin 24'üncü yıl dönümünde Özlem Çerçioğlu'nun da olduğu 9 yeni isim partimize katıldı. Bugün de Beykoz Belediye Başkan vekili Özlem Vural Gürzel'in aramıza katılmasının sevincini yaşıyoruz.

Bu kardeşlerimizle omuz omuza verecek, Fetret Devri'nin İstanbul'u daha fazla yıpratmasına izin vermeyeceğiz.