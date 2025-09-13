İzmir'de motosiklet kazası! Bariyere çarpan sürücü can verdi

İzmir'in Balçova ilçesinde akşam saatlerinde feci bir kaza meydana geldi. Gaziemir'den Çeşme yönüne giden Rahmi Gülcan (28) idaresindeki 35 AZK 747 plakalı motosiklet, İzmir Çevre Yolu'nda sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle bariyere çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ve polis ekiplerince yapılan kontrolde, sürücü Gülcan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Yapılan incelemelerin ardından Gülcan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Kazanın meydana geldiği yol bir süreliğine trafiğe kapatıldı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Çalışmalar tamamlandıktan sonra yol yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan sürücü Rahmi Gülcan'ın, Urla ilçesine gitmek için yola çıktığı öğrenildi.