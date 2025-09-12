Ümraniye'de otomobil kafeye daldı! Kaza anı kamerada

İstanbul'un Ümraniye ilçesine bağlı Parsaller Mahallesi Sahur Sokak'ta akılalmaz bir kaza meydana geldi. Kontrolden çıkan bir otomobil, içinde müşterileri bulunan bir kafenin camını kırıp içeri girdi. Olayda şans eseri yaralanan olmazken, iş yeri ve otomobilde maddi hasar oluştu. Kaza anı kafenin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, otomobilin iş yerine girmesiyle içeride bulunanların yaşadığı panik görülüyor.