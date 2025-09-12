Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Yapmadıkları kalmamış: Cani anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vahşet yaşandı. Hatice A.'nın evinden çığlık ve bağırma sesi duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler dehşetle karşılaştı. Polis ekiplerine doğru koşan ve yardım isteyen 3,5 yaşındaki çocuk yürekleri dağladı.

AĞIR İŞKENCELERE MARUZ KALMIŞ

Ekipler yaptıkları incelemede çocuğun ağır işkencelere maruz kaldığını tespit etti ve ağlık ekipleri aracılığıyla küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun vücudunda morluklar, kaynar su dökülmesinden kaynaklı yanıklar tespit edildi.

CANİLER TUTUKLANDI

Bunun üzerine sözde anne Hatice A. ve sevgilisi Mehmet Ali E. gözaltına alındı, emniyetteki ifadelerinin ardından caniler tutuklandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastaneye sevk edilen M.D.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı, küçük çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ise yapılan testler ve incelemelerin ardından belli olacak.