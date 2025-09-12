Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Yapmadıkları kalmamış: Cani anne ve sevgilisi tutuklandı

Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa yapılan işkence kan dondurdu. Sözde anne ve sevgilisinin çocuğu kaynar suyla yakıp üzerinde sigara izmariti söndürerek günlerce işkence ettiği ortaya çıktı. Çocuğun polisleri gördüğünde ağlayarak yardım istemesi ise yürekleri dağladı. İşte kan donduran olayın detayları...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Yapmadıkları kalmamış: Cani anne ve sevgilisi tutuklandı
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 08:15

Konya'nın Beyşehir ilçesinde vahşet yaşandı. Hatice A.'nın evinden çığlık ve bağırma sesi duyan komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine eve giren ekipler dehşetle karşılaştı. Polis ekiplerine doğru koşan ve yardım isteyen 3,5 yaşındaki çocuk yürekleri dağladı.

Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Yapmadıkları kalmamış: Cani anne ve sevgilisi tutuklandı

AĞIR İŞKENCELERE MARUZ KALMIŞ

Ekipler yaptıkları incelemede çocuğun ağır işkencelere maruz kaldığını tespit etti ve ağlık ekipleri aracılığıyla küçük çocuğu hastaneye ulaştırdı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda çocuğun vücudunda morluklar, kaynar su dökülmesinden kaynaklı yanıklar tespit edildi.

Konya'da 3,5 yaşındaki çocuğa korkunç işkence! Yapmadıkları kalmamış: Cani anne ve sevgilisi tutuklandı

CANİLER TUTUKLANDI

Bunun üzerine sözde anne Hatice A. ve sevgilisi Mehmet Ali E. gözaltına alındı, emniyetteki ifadelerinin ardından caniler tutuklandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

Hastaneye sevk edilen M.D.Ç. yoğun bakımda tedavi altına alındı, küçük çocuğun cinsel istismara uğrayıp uğramadığı ise yapılan testler ve incelemelerin ardından belli olacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Gasp, darp ve işkence bir arada! Korkunç anlar kamerada
İstanbul'da dehşete düşüren olay! İş adamını kaçırıp 2 gün boyunca işkence ettiler
ETİKETLER
#tutuklama
#iskence
#suç
#çocuk istismarı
#çocuk hakları
#Cinsel Istismara Uğrama
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.