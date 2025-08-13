Menü Kapat
29°
 | İrem Şenel

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İş adamını kaçırıp 2 gün boyunca işkence ettiler

İstanbul’da Türkmenistan uyruklu turizmci A.S., alacak meselesi yüzünden rehin alınarak Bahçelievler’deki bir evde iki gün boyunca darbedildi. Kaçıranlar, iş adamının telefonundan arkadaşlarına mesaj atıp 16 bin dolar istedi. Polisin düzenlediği İş adamını kurtarma operasyonu saniye saniye kameralara yansırken, kurtarılan A.S.’nin ifadesi de ortaya çıktı. İşte detaylar...

İstanbul'da 112 Acil Çağrı Merkezini 7 Ağustos Perşembe günü arayan bir kişi, Kıbrıs'tan aradığını, eşinden bir süredir haber alamadığını ve kaçırılmış olabileceğinden şüphelendiğini söyleyerek polisten yardım istedi. İhbarı yapan kadın eşinin yakın zamanda annesiyle telefonda konuştuğu bilgisini de verdi. Kadın ayrıca ekiplerine, eşinin annesiyle yaptığı son telefon görüşmesinde rehin alındığını söylediğini ve kendisini kaçıran kişilerin para istediğini de söyledi.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İş adamını kaçırıp 2 gün boyunca işkence ettiler

ARKADAŞLARINI ARAYIP MESAJ YOLUYLA PARA İSTEMİŞLER


Asayiş Şube Müdürlüğü Büro Amirliği ekipleri olay üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri kaçırılan A.S.'yi telefonla arayarak, sözde arkadaşıymış gibi konuştu. Telefonda karşılarına çıkan kişi A.S. olduğunu söyleyip iyi olduğunu herhangi bir sorun olmadığını söyledi. Ancak polisin 'Görüntülü arayalım' ya da 'Bir konum at' isteklerine olumsuz yanıt veren A.S., daha sonra bir daha telefonu açmadı. Gasp Büro Amirliği ekipleri A.S.'nin kendisini kaçıran kişilerin yanında olduğunu ve rahat konuşamadığından kuşkulandı. Şüphelilerin, iş adamının telefonunu kullanarak, mağdurun arkadaşlarına mesaj atıp para istediği de tespit edildi. Para istenen kişilerle irtibata geçen polis ekipleri, teklifi kabul etmiş mağdurlar gibi davranarak şüphelilerden randevu istedi. Para almaya geldiklerini sanan şüphelilerden biri Bahçelievler'de diğeri ise Şirinevler'de gözaltına alındı.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İş adamını kaçırıp 2 gün boyunca işkence ettiler


"BİRLİKTE İŞ YAPMIŞTIK, YEMEK YERKEN BENİ KAÇIRDILAR"


Yakalanan iki kişinin emniyetteki ifadelerinin ardından, sürdürülen operasyonda A.S.'nin zorla tutulduğu Bahçelievler, Hürriyet Mahallesinde bulunan eve baskın yapıldı. Baskında, 2 gün boyunca dövülerek zorla tutulan turizmci iş adamı A.S. kurtarıldı. Evde bulunan şüpheliler gözaltına alındı. Kurtarılan A.S.'nin "Birlikte iş yapmıştık. Yemek yerken beni kaçırdılar. Beni öldürecekler diye çok korktum. Her gün beni döverek arkadaşlarımdan para talep etmemi istiyorlardı" dediği öğrenildi.

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İş adamını kaçırıp 2 gün boyunca işkence ettiler

4 ŞÜPHELİDEN 1'İ TUTUKLANDI

Şüphelilerin sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelilerin ifadelerinde 16 bin dolar alacakları olduğunu, alacaklarını bir türlü tahsil edemeyince bu yönteme başvurduklarını söyledikleri öğrenildi. Şüpheliler J. J.,A.B., A.O., M.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. J.J. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı. Diğer şüpheliler ise şartıyla serbest bırakıldı.

