Gasp, darp ve işkence bir arada! Korkunç anlar kamerada

Sultanbeyli ilçesi Hasanpaşa Mahallesi’nde 30 Temmuz Çarşamba günümeydana gelen olayda, daha önceden tanıştıkları R.K. (32) ve Y.H. (32) isimli şahısları telefonla arayan 6 kişi, 50 bin lira para talebinde bulundu. İstenilen parayı vermeyi kabul etmeyen iki kişi, görüşmeye çağrıldı. Belirlenen adrese gelen R.K. ve Y.H., burada şüpheliler tarafından saldırıya uğradı. Şüpheliler, Y.H.’ye ait motosikleti gasp ettikten sonra iki kişiyi zorla alıkoyup darp etti. Saldırı sırasında şüphelilerden biri, mağdurlardan birinin üzerinde sigara söndürmeye çalıştı. O anları cep telefonuyla kaydeden şüpheliler, görüntüleri daha sonra sosyal medya üzerinden paylaştı. Söz konusu görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından şüpheli şahısların yakalanması için harekete geçildi. Ekipler tarafından yapılan çalışma sonucu E.B. (20), H.E.K. (18), T.Y.E. (18), Y.M. (20), M.M.B. (20) ve M.T.B. (20) isimli şahıslar kısa sürede tespit edildi. Şüpheliler, düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "tehdit" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.