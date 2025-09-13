2000-2008 sigorta girişi olanlara erken emeklilik fırsatı! Yeni düzenlemenin detayları

Kademeli emeklilik sistemi, çalışanların sigorta başlangıç tarihine göre emeklilik yaşı ve prim gün sayısının aşamalı şekilde artırılmasını öngörüyor. Özellikle 2000-2008 yılları arasında sigorta girişi olanlar, bu düzenlemenin doğrudan muhatabı konumunda yer alıyor.

KADIN VE ERKEKLERDE YAŞ SINIRI

Tasarıya göre, 2000 yılında sigortalı olan bir kadın 43 yaşında emekli olabilecekken, 2008 girişliler için bu yaş sınırı 48’e çıkıyor. Erkeklerde ise yaş şartı 2000 yılı için 45, 2008 için ise 50 olarak belirleniyor.

PRİM GÜN ŞARTI

Prim gün sayısı da sigorta giriş yılına göre değişiyor. 6.250 günden başlayan şart, 6.850 güne kadar yükseliyor.

1999 ÖNCESİ SİGORTALILAR İÇİN AYRICALIK

Kademeli emeklilik düzenlemesi 1999 sonrası sigortalıları kapsarken, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi bulunanlar, kısmi emeklilik ve EYT kapsamında daha avantajlı koşullara sahip olmaya devam ediyor.

Kadınlar, 3.600 prim günü ve 15 yıl sigortalılık süresiyle,

Erkekler ise 5.000 prim günü ve 25 yıl sigortalılık süresiyle emeklilik hakkına sahip olabiliyor.

2000 sonrası için ise şartlar daha ağır. Kadınlarda 58 yaş ve 7.000 prim günü, erkeklerde ise 60 yaş ve 7.000 prim günü temel kriterler arasında bulunuyor.

HENÜZ YASALAŞMADI

2025 yılı itibarıyla gündeme gelen bu düzenleme henüz resmileşmiş değil. Yasa süreci tamamlanana kadar çalışanların mevcut koşullara göre planlama yapması gerekiyor.

Uzmanlar, özellikle bu dönemde spekülasyonlara kulak verilmemesi gerektiğini vurguluyor. Emeklilik planlamasında sigorta başlangıç yılı, prim günü ve sigortalılık süresinin dikkatle takip edilmesi gerektiğinin altı çiziliyor.