Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Ekonomi
Avatar
Editor
 | İrem Çınar

Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi

Merkez Bankası’nın aldığı faiz indirim kararı, mevduat getirilerinden kredi faizlerine kadar pek çok alanda önemli etkiler doğurdu. Özellikle konut ve taşıt kredilerinde faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak konusu olurken, Mali Müşavir İsmet Çetinkaya’dan dikkat çeken değerlendirmeler geldi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Ekol TV
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 13:40
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 13:40

Merkez Bankası’nın kararının ardından bankaların sunduğu oranlarda hareketlilik yaşanıyor. Karar öncesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük vadeli getirisi yaklaşık 32 bin 910 TL seviyesindeydi. Faizlerin düşmesiyle birlikte özel bankalarda faizler yüzde 41-42,5 bandına, kamu bankalarında ise en fazla yüzde 40’a geriledi. Bu durum, mevduat sahiplerinin aylık kazançlarında kayıplara yol açtı.

Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi

KONUT KREDİLERİNDE YENİ BEKLENTİLER

Güncel rakamlara göre 120 ay vadeli 1 milyon TT’lik yüzde 2,69 faizle veriliyor. Bu kredi, aylık 28 bin 60 TL taksit ve toplamda 3 milyon 367 bin TL geri ödeme anlamına geliyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, Ekim ayı itibarıyla faiz oranlarının yüzde 2,39 seviyesine düşebileceğini belirtiyor. Böyle bir düşüş, ev almak isteyenlere yaklaşık 330 bin TL civarında bir avantaj sağlayabilir.

Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi

TAŞIT KREDİLERİNDE İNDİRİM KAPIDA

Şu anda araç kredilerinde en uygun faiz oranı yüzde 2,99 seviyesi civarında bulunuyor. 400 bin TL tutarındaki bir kredi için aylık taksit 20 bin 72 TL olurken, toplam geri ödeme 722 bin 600 TL’yi buluyor. Faizlerin yüzde 2,75’e çekilmesi durumunda ise toplam geri ödemenin 664 bin 600 TL’ye düşmesi ve alıcıların yaklaşık 58 bin TL tasarruf etmesi mümkün.

Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi

YIL SONUNDA FAİZLERİN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Çetinkaya, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durum, kredi kullanmak isteyenler için avantaj sağlarken, mevduat yatırımcılarının kazançlarında düşüş anlamına geliyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası hem konut hem de taşıt kredilerinde ciddi indirimler bekleniyor. Önümüzdeki dönemde kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için uzmanların açıkladığı tarihler ve oranlar önemli fırsatlar sunuyor.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Emeklilere ek ödeme fırsatı! SGK’dan flaş karar: 81 ilde geçerli olacak
Emekli ve memur maaş zammı için ilk ipucu: Tek tek hesaplandı!
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#konut kredisi
#konut kredisi
#faiz indirimi
#taşıt kredisi
#taşıt kredisi
#mevduat
#Ekonomik Belirsizlik
#Konut Kredisi Faizleri
#taşıt kredisi faiz oranları
#Ekonomi
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.