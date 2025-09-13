Ev ve araç sahibi olmak isteyenler dikkat! Faiz indirimleri kapıda: Uzman isim tarih verdi

Merkez Bankası’nın faiz indirimi kararının ardından bankaların sunduğu oranlarda hareketlilik yaşanıyor. Karar öncesinde 1 milyon TL’nin 32 günlük vadeli mevduat getirisi yaklaşık 32 bin 910 TL seviyesindeydi. Faizlerin düşmesiyle birlikte özel bankalarda faizler yüzde 41-42,5 bandına, kamu bankalarında ise en fazla yüzde 40’a geriledi. Bu durum, mevduat sahiplerinin aylık kazançlarında kayıplara yol açtı.

KONUT KREDİLERİNDE YENİ BEKLENTİLER

Güncel rakamlara göre 120 ay vadeli 1 milyon TT’lik konut kredisi yüzde 2,69 faizle veriliyor. Bu kredi, aylık 28 bin 60 TL taksit ve toplamda 3 milyon 367 bin TL geri ödeme anlamına geliyor. Mali Müşavir İsmet Çetinkaya, Ekim ayı itibarıyla faiz oranlarının yüzde 2,39 seviyesine düşebileceğini belirtiyor. Böyle bir düşüş, ev almak isteyenlere yaklaşık 330 bin TL civarında bir avantaj sağlayabilir.

TAŞIT KREDİLERİNDE İNDİRİM KAPIDA

Şu anda araç kredilerinde en uygun faiz oranı yüzde 2,99 seviyesi civarında bulunuyor. 400 bin TL tutarındaki bir kredi için aylık taksit 20 bin 72 TL olurken, toplam geri ödeme 722 bin 600 TL’yi buluyor. Faizlerin yüzde 2,75’e çekilmesi durumunda ise toplam geri ödemenin 664 bin 600 TL’ye düşmesi ve alıcıların yaklaşık 58 bin TL tasarruf etmesi mümkün.

YIL SONUNDA FAİZLERİN DAHA DA DÜŞMESİ BEKLENİYOR

Çetinkaya, yıl sonuna kadar faiz oranlarının yüzde 35 seviyelerine kadar gerileyebileceğini öngörüyor. Bu durum, kredi kullanmak isteyenler için avantaj sağlarken, mevduat yatırımcılarının kazançlarında düşüş anlamına geliyor.

Merkez Bankası’nın faiz indirimi sonrası hem konut hem de taşıt kredilerinde ciddi indirimler bekleniyor. Önümüzdeki dönemde kredi çekmeyi düşünen vatandaşlar için uzmanların açıkladığı tarihler ve oranlar önemli fırsatlar sunuyor.