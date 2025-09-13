Tek yumrukla bayılttı, beyin kanaması geçirtti! Çevredekiler film gibi izledi

Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı Özgür Mahallesi'nde yaşanan olay dehşete düşürdü. 24 yaşındaki Serdar D. ve 22 yaşındaki Enes G. akaryakıt istasyonunda 24 yaşındaki Umut Ayyıldız ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle şahıslardan biri Ayyıldız'a yumruk attı. Genç adam aldığı darbe ile yere serildi, beyin kanaması geçirdi.

FİLM GİBİ İZLEDİLER

Serdar D. ve Enes G., motosiklet ile kaçtı. Tüm bu anlarda ise akaryakıt istasyonunda çalışan görevlinin yaşananları film gibi izlemesi dikkat çekti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiğini tespit edip hastaneye kaldırırken motosikletli saldırganlar polis ekiplerince Sarıçam Mahallesi'nde yakalandı.

OLAY ANI KAMERADA

Saldırganlar, ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi. Ayyıldız'ın kaldırıldığı hastanenin yoğun bakımındaki tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.