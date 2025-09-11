Menü Kapat
Yaşam
Editor
Editor
 | Banu İriç

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi ve 3 kişinin cezası belli oldu

Şişli'de gündüz vakti sokak ortasında Bahar Aksu'nun vahşice katlediğildiği davada cezalar belli oldu. Eski eş Rüstem Elibol ve yanındaki üç sanığın yargılandığı davada tansiyon yükseldi.

KAYNAK:
İhlas Haber Ajansı
|
GİRİŞ:
11.09.2025
saat ikonu 20:17
|
GÜNCELLEME:
11.09.2025
saat ikonu 20:59

’de eski eşi Bahar Aksu’yu silahla vurarak öldüren Rüstem Elibol ve 3 diğer sanığın yargılandığı davada karar açıklandı. Mahkeme heyeti 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi ve 3 kişinin cezası belli oldu

BAHAR AKSU CİNAYETİNDE CEZALAR AÇIKLANDI


İstanbul Şişli’de 5 Mayıs 2025 tarihinde 34 yaşındaki Bahar Aksu, aşçı yardımcısı olarak yarı zamanlı çalıştığı otele geldiği sırada eski eşi Rüstem Elibol ve yanındaki kişilerce kaçırılmak istenmiş, direnince de Elibol tarafından silahla defalarca vurularak öldürülmüştü. Olaya ilişkin 4 sanıklı davanın görülmesine İstanbul 4.Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi.

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi ve 3 kişinin cezası belli oldu

DİĞER SANIKLAR İNKAR ETTİ


Duruşmada tutuklu sanıklar SEGBİS sistemi ile hazır edildi. Mahkeme başkanı duruşmada sanıklara son sözlerini sordu. Sanık Semih Yapar, "Ben kimseyi kaçırmak, öldürmek istemedim. Rüstem benim akrabam değil, hiçbir şeyim değil. Ben silah görmedim. Benim öldürme planım yoktu. Bahar Aksu hanıma benim dokunmuşluğum yok" dedi.

KAN DONDURAN SAVUNMA"KARIMI SEVİYORUM PİŞMANIM"


Sanık Rüstem Elibol ise, "Diyorlar ya planlamış falan diye. Hepsi yalan dolan. Bir şey demek istemiyorum. İlk başta ben çok seviyordum karımı. Pişmanım" ifadelerini kullandı.
Sanıkların savunmalarının ardından kararını açıklayan mahkeme, 4 sanığın ‘iştirak halinde nitelikli kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme 4 sanığın ‘iştirak halinde kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmaya teşebbüs’ suçundan ayrı ayrı 4 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmasına hükmetti. Öte yandan sanık Rüstem Elibol’un ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçundan 2 yıl hapis ve 10 bin TL adli para cezası ile cezalandırılmasına da karar verildi.

Bahar Aksu cinayetinde eski eşi ve 3 kişinin cezası belli oldu

BAHAR AKSU DAVASI


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede sanık Rüstem Elibol’un ‘boşandığı eşe karşı tasarlayarak kasten öldürme’, ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte boşandığı eşe karşı kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Diğer 3 sanık Aziz Başkan, Samet Salman ve Semih Yapar’ın ise ‘kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme’ ve ‘silahla birden fazla kişiyle birlikte kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 4 yıldan 14 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

