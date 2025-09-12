Menü Kapat
Editor
 | Özge Sönmez

Kuyumcudan 3 milyonluk altın çaldılar! Araba alıp, kalanları pay etmişler: Böyle yakalandılar

Adana'da girdikleri kuyumcudan 3 milyon liralık altın çalan şüpheliler, izlenen 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri sonucu yakalandı. Hırsızların çaldıkları altınları bozdurup araba aldığı, , geri kalan parayı da evde sayıp paylaştıkları ortaya çıktı.

Kuyumcudan 3 milyonluk altın çaldılar! Araba alıp, kalanları pay etmişler: Böyle yakalandılar
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.09.2025
saat ikonu 09:39
|
GÜNCELLEME:
12.09.2025
saat ikonu 09:39

Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde meydana gelen olayla, yüzlerini motosiklet kaskıyla gizleyen Asad A. ile Abdulaziz E., Abdullah Damlakhı'nın dükkanına girdi. Şüpheliler, çalışanlardan İbrahim Kesir ile Abdurrahman Gılleh'i tabancayla vurarak yaraladı. Şüphelilerden Abdulaziz E. çalışanların başında beklerken, Asad A. ise tezgah ve vitrindeki piyasa değeri yaklaşık 3 milyon lira olan ve ziynet eşyalarını aldı. Altınları çuvala koyduktan sonra kaçan şüpheliler, ara sokağa girerek izlerini kaybettirdi. Şüphelilerin kaçması üzerine ihbarla adrese gelen sağlık ekiplerinin ambulansla hastaneye götürdüğü yaralılar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kuyumcudan 3 milyonluk altın çaldılar! Araba alıp, kalanları pay etmişler: Böyle yakalandılar

900 SAATLİK GÖRÜNTÜLER İZLENDİ

Olay yerine gelen polis ise soygunla ilgili çalışma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölge ve güzergahtaki 900 saatlik güvenlik kamerası görüntüsünü inceleyip, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polisin teknik takip başlattığı şüphelilerin, soygunun ardından Karataş ilçesine bağlı Çimeli Mahallesi'ndeki bir tarlada saklandığı belirlendi. Soygunu planladığı belirtilen Emrullah D.'nin (20), şüphelileri otomobille alıp, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'ndeki bir eve götürdüğü belirlendi.

Kuyumcudan 3 milyonluk altın çaldılar! Araba alıp, kalanları pay etmişler: Böyle yakalandılar

ALTINLARI BOZDURUP ARABA ALMIŞLAR

Altınları bir kuyumcuda bozduran şüphelilerin Osmaniye'ye giderek otomobil satın alıp 'ya dönüşe geçtiklerini de tespit eden polis harekete geçti. Kentin girişinde güvenlik önlemi alan polis, yol kenarında şüphelilerin bulunduğu otomobili, etrafını sararak durdurdu. Otomobilden indirilen 3 ile yanlarındaki Hamid H. (28) yere yatırılıp, gözaltına alındı. Öte yandan, şüphelilerin saklandıkları evde arama yapan ekipler, çalınan altınların bozdurulmasından elde edildiği değerlendirilen 815 bin lira ele geçirdi. Araca el konulurken şüpheliler de emniyete götürüldü.

Kuyumcudan 3 milyonluk altın çaldılar! Araba alıp, kalanları pay etmişler: Böyle yakalandılar

O ANLARI BİR DE KAYDA ALMIŞLAR


Şüphelilerin cep telefonlarında yapılan incelemede, torbalardaki paraları odaya dökerek kutlama yaptıkları görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, soygunu gerçekleştiren Asad A. ile Abdulaziz E.'nin paraları sayıp, birbirlerini kutladıkları ve paylaştıkları yer aldı. Ayrıca şüphelilerin, soyguna giderken çektikleri görüntüyü de sosyal medyada paylaştıkları öğrenildi. İfadesi alınan 3 şüpheli de, haklarındaki suçlamaları kabul etti.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emrullah D., Asad A. ile Abdulaziz E. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, Hamid H. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

