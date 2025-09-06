Altın alacaklar dikkat! Filiz Eryılmaz’dan çok önemli açıklamalar

Geçtiğimiz ay ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook’u görevden aldığını açıklamıştı. Bu karar sonrası altın piyasası yükselişe geçerken, rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor. Trump’ın bu hareketi Merkez Bankasının bağımsızlığına dair endişeleri arttırırken, müşterilerin altın yerine daha güvenli liman olan dolara yönelmelerine sebep olabiliyor. Durum bu haldeyken vatandaşların kafası epeyce karışmış durumda. Altın fiyatlarının durumu ve geleceğe yönelik hareketleriyle ilgili Tgrthaber.com’a konuşan Ekonomist Filiz Eryılmaz; “Altın fiyatları daha fazla artacak!” ifadelerini kullandı.



TEMEL NEDEN TRUMP VE COOK

Altın fiyatlarının uzun bir aranın ardından, ani bir yükselişe geçme sebeplerine değinen Ekonomist Filiz Eryılmaz; “Fiyatların yükselmesinin iki nedeni var. Bunlar biri temel bir diğeri ise teknik nedenlerdir. Temel nedenlerinin en başında ABD Başkanı Trump ile FED Yönetim Kurulu Üyesi Lisa Cook arasındaki çatışmanın getirdiği sonuçlardır. Bu gerginlik sonucu FED’in bağımsızlığına olan inanç bir hayli azalınca, yatırımcılar daha güvenli liman olan dolara yönelmeye başladı” dedi.



“ABD’DE İSTİHDAM AZALINCA FAİZ İNDİRİMİNE GİDİLİYOR”

ABD’deki istihdamın azalmasıyla oluşan işsizliğe çözüm olarak FED’in daha fazla faiz indirime gitmesi ile ilgili konuşan Eryılmaz; “ABD’de istihdamın azalmasıyla işsizlik oranı artıyor. FED bu durumun önüne geçmek için faiz indirimine gidiyor. Faiz indirimine gidildiğinde, Altın ters oranda yükselişe geçiyor” dedi.



“İTİCİ GÜÇ FED’İN FAİZ İNDİRİMİ”

Altının yükselmesinin teknik nedenlerine dair açıklama yapan Eryılmaz; “Altın 4 aydır yatay bir şekilde ilerliyor. Bir varlık uzun bir süre yatayda giderse ya artar ya da azalır. Sabit giden bir varlığa bir itici güç lazımdır ki ya aşağıya ya da yukarıya doğru hareket edebilsin. Buradaki itici güç FED’in faiz indirimine gitmesidir.

DOLAR VE ALTIN İLİŞKİSİ

Altın ile dolar arasındaki ilişkiyi değerlendiren Eryılmaz; “FED’in faiz indirimi dolar endeksini zayıflattı. Dolar endeksinin zayıflaması altına güç veriyor. Çünkü doların güvenli liman olarak görünmesi sonucu dolar ucuzladığında insanlar gidip altın alıyor. Bu durumunda arz-talep ilişkisinden ötürü fiyatlar rekor üstüne rekor kırıyor” dedi.

YATIRIMCILARA UYARI

Altın yatırımcılarına uyarılarda bulunan Eryılmaz; “Kısa vadede altın alanların dikkatli olması lazım. Ons altın 3600 dolar civarına kadar yükseldi. Bunun yanı sıra gümüş piyasasında da yükselmeler oldu. FED’in faiz indirimini ve öncelikle piyasaların oturmasını beklemekte fayda var. Ama illa alınacaksa kademeli şekilde alınmasında bir sıkıntı olmaz. Yani elindeki sermayenin tamamını birine yatırmak yerine, belirli parçalara bölerek satın alımlar gerçekleştirilebilir” dedi.

YIL SONU GRAM ALTIN FİYATI

Ekonomist Eryılmaz yıl sonu gram altın fiyat tahminini 4800-5200 lira olarak belirledi.