Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
25°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

Kuaförde tepeden tırnağa yenilendi! 'Sigara içeceğim' deyip para ödemeden kaçtı

Hatay’da kuaförde 5 bin TL’lik işlem yaptıran kadın sigara içme bahanesiyle ücreti ödemeden kaçtı. Kadının gelmemesi üzerine dolandırıldığını anlayan kuaför, "Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.09.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
13.09.2025
saat ikonu 10:08

Dörtyol ilçesi Sanayi Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kuaförde yaşanan olay şaşkına çevirdi. Kuaföre gelen bir kadın müşteri, saç boyası, manikür, pedikür ve çeşitli işlemler yaptırdı. İşlemlerin ardından sigara içmeye giden kadın bir daha geri dönmedi. Aramalar sonucu da kadını bulamayan , dolandırıldığını anladı.

Kuaförde tepeden tırnağa yenilendi! 'Sigara içeceğim' deyip para ödemeden kaçtı

"ŞİKAYETÇİ OLMAYI DÜŞÜNMÜYORUM"

Depremde ’ın Pazarcık ilçesindeki iş yeri yıkılan ve yeniden hayata tutunduğu iş yerinde 5 bin TL dolandırılan Kutlusoy, kadının benzer şekilde birçok esnafı da dolandırdığını öğrendiğini belirterek, "Şikayetçi olmayı düşünmüyorum. Yalnızca bu görüntüleri görüp utansa, yüzü kızarıp bu yaptıklarını bıraksa yeter" ifadelerini kullandı.

Kuaförde tepeden tırnağa yenilendi! 'Sigara içeceğim' deyip para ödemeden kaçtı

"‘SİGARA İÇİP GELECEĞİM’ BAHANESİYLE DIŞARI ÇIKTI VE GERİ DÖNMEDİ"

Deprem sonrası kurduğu iş yerinde yaşadığı olayıyla neye uğradığını şaşıran kuaför Kutlusoy, "Biz Kahramanmaraş Pazarcık’ta yaşıyorduk. Deprem sonrası buraya göç etmek zorunda kaldık. Evimiz yıkıldı, iş yerimiz yıkıldı. Dörtyol’da yeni iş yerimizi kurduk ve hayata tutunmaya çalışıyoruz. Hanımefendi saat iki gibi geldi, işlemler akşam yedi gibi bitti. Son işlem sırasında ‘sigara içip geleceğim’ bahanesiyle dışarı çıktı ve geri dönmedi. Biz yine de bekledik, belki acil işi çıktı diye düşündük ama üç gündür gelmedi. Toplamda yaklaşık 5 bin TL’lik hizmet yapıldı, zorumuza gitti ve birkaç kişi uğraştı. Üstelik ilk müşterimizdi, memnun olsun diye arkadaşlar kahvesini çayını da eksik etmedi. En sonunda da çekip gitti."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Frene basmadı feci kazaya neden oldu! O anlar kamerada
Altın mı, dolar mı, borsa mı? İşte bu haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
ETİKETLER
#kahramanmaraş
#dolandırıcılık
#kuaför
#Dötyol
#Deprem Göç
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.