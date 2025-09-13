Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu? Süper Lig’de Eyüpspor maçında muhtemel kadro

İstanbul
Milli aranın ardından bu akşam GS-Eyüpspor maçı oynanacak. Ligde şampiyonluk yarışı devam ederken bugün oynanacak olan Galatasaray maçının ilk 11 kadrosu gündemde.
Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan GS-Eyüpspor maçı için bekleyiş sürerken ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Kadrolar maça 1-2 saat kala duyurulurken kadro henüz belli olmadı.
Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maç için saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu. Muhtemel kadro şöyle:
Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok
Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış