Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu? Süper Lig’de Eyüpspor maçında muhtemel kadro

Milli aranın ardından bu akşam GS-Eyüpspor maçı oynanacak. Ligde şampiyonluk yarışı devam ederken bugün oynanacak olan Galatasaray maçının ilk 11 kadrosu gündemde.

GALATASARAY İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Trendyol Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan GS-Eyüpspor maçı için bekleyiş sürerken ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Kadrolar maça 1-2 saat kala duyurulurken kadro henüz belli olmadı.

GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maç için saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu. Muhtemel kadro şöyle:

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış