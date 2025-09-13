Menü Kapat
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu? Süper Lig’de Eyüpspor maçında muhtemel kadro

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray Eyüpspor maçına saatler kala taraftarlar Galatasaray Eyüpspor maçı ilk 11 kadrosunu araştırmaya başladı. Osimhen sakatlığı nedeniyle yer alamazken bu akşam oynayacak oyuncular merak edildi.

Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu? Süper Lig’de Eyüpspor maçında muhtemel kadro
Milli aranın ardından bu akşam GS- maçı oynanacak. Ligde şampiyonluk yarışı devam ederken bugün oynanacak olan maçının kadrosu gündemde.

GALATASARAY İLK 11'İ BELLİ OLDU MU?

Trendyol 'de bu akşam oynanacak olan GS-Eyüpspor maçı için bekleyiş sürerken ilk 11 kadrosu henüz açıklanmadı. Kadrolar maça 1-2 saat kala duyurulurken henüz belli olmadı.

Galatasaray ilk 11’i belli oldu mu? Süper Lig’de Eyüpspor maçında muhtemel kadro

GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Süper Lig'de bu akşam oynanacak olan maç için saatler kala muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu. Muhtemel kadro şöyle:

Eyüpspor: Marcos, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Mujakic, K. Demirbay, Yalçın Kayan, Seslar, Draguş, Serdar Gürler, Umut Bozok

Galatasaray: Uğurcan, Singo, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Yunus, Barış

Galatasaray Eyüpspor maçında kimler eksik, Osimhen var mı? Karşılaşma bu akşam oynanacak
ETİKETLER
#Futbol
#galatasaray
#süper lig
#eyüpspor
#mac
#kadro
#İlk 11
#Aktüel
