Samsun'da zehir tacirine darbe! Valizden çıkanlar şoke etti: Tam 55 bin adet

Samsun Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde polis ekipleri şüpheli davranışlar sergileyen bir şahsı durdurdu. Şahsın üzerinde ve valizinde aramalar yapıldı. Ekipler valizi açtığında gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü. Valizden tam 55 bin 860 adet sentetik ecza hap çıktı.

BİNLERCE HAP ELE GEÇİRİLDİ

Valizlerde yapılan aramada 55 bin 860 adet sentetik ecza hap ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Şüpheli gözaltına alınırken, “Zehir tacirleri unutmasın: Her yerdeyiz, peşinizdeyiz!” mesajı verildi.