Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı kadın, komşularının dikkati sayesinde son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

Dinle Özetle

Tekirdağ'da telefon dolandırıcılığı şoku: Komşuları fark etti, polis yaşlı kadını son anda kurtardı!

HABERİN ÖZETİ Tekirdağ’da telefon dolandırıcılığı şoku: Komşuları fark etti, polis yaşlı kadını son anda kurtardı! Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı bir kadın, komşularının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu. Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde 77 yaşındaki H.B. isimli kadının evinde meydana geldi. Komşuları, kadının sürekli telefonla konuştuğunu fark edince durumdan şüphelendi. Yaşlı kadın, arayanların oğlunun cezaevinde olduğunu ve kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek kimseye bir şey anlatmamasını söylediklerini ifade etti. Komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yaşlı kadının tuzağa düşmesini engelledi. Yetkililer, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumlarda emniyet birimlerine başvurulması yönünde uyarıda bulundu.

BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Başsağlığı dilemek amacıyla 77 yaşındaki H.B. isimli kadını ziyaret eden komşuları, kadının sürekli telefonla konuştuğunu fark etti. Durumdan şüphelenen komşular, telefondaki kişilerin kim olduğunu sordu. Yaşlı kadın ise kendisini arayan kişilerin oğlunun cezaevinde olduğunu, kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bu nedenle kimseye bir şey anlatmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Bu durum üzerine dolandırıcılık şüphesi güçlendi.

KOMŞULAR SEFERBER OLDU

Komşular vakit kaybetmeden karşı binada oturan bir tanıdıklarından yardım istedi. Olayın ciddiyetini fark eden vatandaşın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

POLİS TUZAĞI BOZDU

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yaşlı kadının dolandırıcıların tuzağına düşmesi engellendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara; kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmaları yönünde uyarıda bulundu.