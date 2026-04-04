Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Tekirdağ’da telefon dolandırıcılığı şoku: Komşuları fark etti, polis yaşlı kadını son anda kurtardı!

Tekirdağ Muratlı’da kendisini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olan 77 yaşındaki H.B., komşularının şüphesi üzerine polise bildirmesiyle dolandırılmaktan kurtuldu. "Oğlun cezaevinde" yalanıyla korkutulan yaşlı kadının imdadına emniyet güçleri yetişti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
04.04.2026
saat ikonu 19:36
|
GÜNCELLEME:
04.04.2026
saat ikonu 19:36

Tekirdağ'ın ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan , komşularının dikkati sayesinde son anda dolandırılmaktan kurtuldu.

0:00 84
HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 28 saniyeye düşürüldü.
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde telefon dolandırıcılarının hedefi olan yaşlı bir kadın, komşularının dikkati sayesinde dolandırılmaktan son anda kurtuldu.
Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde 77 yaşındaki H.B. isimli kadının evinde meydana geldi.
Komşuları, kadının sürekli telefonla konuştuğunu fark edince durumdan şüphelendi.
Yaşlı kadın, arayanların oğlunun cezaevinde olduğunu ve kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini söyleyerek kimseye bir şey anlatmamasını söylediklerini ifade etti.
Komşuların ihbarı üzerine polis ekipleri kısa sürede olay yerine intikal ederek yaşlı kadının tuzağa düşmesini engelledi.
Yetkililer, kendilerini polis, savcı veya kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere itibar edilmemesi ve bu tür durumlarda emniyet birimlerine başvurulması yönünde uyarıda bulundu.
BAŞSAĞLIĞI ZİYARETİNDE ORTAYA ÇIKTI

Olay, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi’nde meydana geldi. Başsağlığı dilemek amacıyla 77 yaşındaki H.B. isimli kadını ziyaret eden komşuları, kadının sürekli telefonla konuştuğunu fark etti. Durumdan şüphelenen komşular, telefondaki kişilerin kim olduğunu sordu. Yaşlı kadın ise kendisini arayan kişilerin oğlunun cezaevinde olduğunu, kimlik bilgilerinin dolandırıcıların eline geçtiğini ve bu nedenle kimseye bir şey anlatmaması gerektiğini söylediklerini ifade etti. Bu durum üzerine dolandırıcılık şüphesi güçlendi.

KOMŞULAR SEFERBER OLDU

Komşular vakit kaybetmeden karşı binada oturan bir tanıdıklarından yardım istedi. Olayın ciddiyetini fark eden vatandaşın Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbarda bulunması üzerine polis ekipleri kısa sürede harekete geçti.

POLİS TUZAĞI BOZDU

Ekiplerin zamanında müdahalesi sayesinde yaşlı kadının dolandırıcıların tuzağına düşmesi engellendi. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, yetkililer vatandaşlara; kendilerini polis, savcı ya da kamu görevlisi olarak tanıtan kişilere kesinlikle itibar etmemeleri, bu tür durumlarda vakit kaybetmeden emniyet birimlerine başvurmaları yönünde uyarıda bulundu.

ETİKETLER
#yaşlı kadın
#muratlı
#Telefon Dolandırıcılığı
#Polis Müdahalesi
#Komşu Dikkati
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.