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 | Bengül Arıca

Tekirdağ'dan acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde denize girdikten sonra kaybolan 14 yaşındaki çocuktan acı haber geldi. Samet İstanbul’un cansız bedeni kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ekipler tarafından bulundu.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
31.07.2025
saat ikonu 14:42
|
GÜNCELLEME:
31.07.2025
saat ikonu 14:42

Kahreden olay Tekirdağ’da meydana geldi. Okul arkadaşları ile birlikte Yat limanı mevkiinde denize giren 14 yaşındaki Samet İstanbul bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu. Aramalar zaman zaman helikopter destekli sürdü.

Tekirdağ'dan acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH TEKRAR BAŞLADI

Gece ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde arama yaparken, AFAD’a bağlı 30 kişilik ekip de kıyı şeridinde tarama faaliyetinde bulundu.

Tekirdağ'dan acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Çocuğun cansız bedeni, öğlen saatlerinde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Olay yerindeki işlemlerin ardından Samet İstanbul’un cenazesi Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

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ETİKETLER
#kaza
#tekirdağ
#Deniz Arama Kurtarma
#Aile İçi Üzüntü
#Çocuk Kaybı
#Yaşam
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