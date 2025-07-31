Tekirdağ'dan acı haber geldi! 14 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı

Kahreden olay Tekirdağ’da meydana geldi. Okul arkadaşları ile birlikte Yat limanı mevkiinde denize giren 14 yaşındaki Samet İstanbul bir süre sonra gözden kayboldu. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ve AFAD ekipleri çocuğu bulmak için seferber oldu. Aramalar zaman zaman helikopter destekli sürdü.

ARAMA ÇALIŞMALARI SABAH TEKRAR BAŞLADI

Gece ara verilen arama çalışmaları, sabah erken saatlerde tekrar başlatıldı. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı dalgıç ekipler ile İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri denizde arama yaparken, AFAD’a bağlı 30 kişilik ekip de kıyı şeridinde tarama faaliyetinde bulundu.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUKTAN ACI HABER

Çocuğun cansız bedeni, öğlen saatlerinde kıyıdan yaklaşık 50 metre açıkta ekipler tarafından bulundu. Olay yerindeki işlemlerin ardından Samet İstanbul’un cenazesi Tekirdağ Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.