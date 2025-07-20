3 günlük damat takılarla birlikte kaçtı! Günlerdir tek iz yok: İşte kaçışın nedeni

Denizli'nin amatör lig temsilcilerinden Akkonakspor'un teknik direktörlüğünü yapan 34 yaşındaki Hüseyin Cumhur Acar, düğünden 3 gün sonra kayıplara karıştı. Kaybolmadan saatler önce eşinin iş yerinden 'hemen geleceğim' diyerek ayrılan Acar'dan tek biz iz bulamayan ailesi olayı polis ekiplerine bildirdi. Aile endişeyle gelecek iyi bir haber beklerken, Acar'ın neden sırra kadem bastığı ortaya çıktı.

KUMAR BORCU NEDENİYLE TAKILARI ALIP GİTTİ

Yapılan detaylı araştırmada, düğünden 3 gün sonra ortadan kaybolan Hüseyin Cumhur Acar'ın sanal ortamda oynadığı kumar ve iddia oyunları nedeniyle yaklaşık 2 milyon TL borca battığı ortaya çıktı. Özellikle şeker kaydırma oyunu ile bahis oyunlarına bağımlı olduğu iddia edilen Acar'ın, bu maddi sıkıntılar ve aldığı tehditler nedeniyle düğünde kendisine ve eşine takılan para ve altınları da alarak evi terk ettiği belirlendi.

Acar'ın ailesi, borcun kendilerine yansımaması için Acar'ın ortadan kaybolduğunu düşündüklerini ve sağ salim dönmesi için gerekirse evlerini satmaya hazır olduklarını belirtti.