Yaşam
Editor
Editor
 Baran Aksoy

Teksas değil İstanbul! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

İstanbul Maltepe’de 19 yaşındaki bir genç, cadde üzerinde yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğradı. Kanlar içinde yere yığılan genç, hastaneye kaldırıldı. Olay anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
25.09.2025
17:15
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
17:15

'de 5 Eylül gecesi meydana gelen olayda; araçtan inen 4 kişi Kerem M.’ye kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Teksas değil İstanbul! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

Saldırganlar ise bölgeye geldikleri araçla kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Teksas değil İstanbul! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

EKİPLER SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., , silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

ETİKETLER
#istanbul
#polis
#maltepe
#emniyet
#kasten yaralama
#Kurşun Saldırısı
#Silah Kanununa Muhalefet
#Yaşam
