Teksas değil İstanbul! Sokak ortasında kurşun yağdırdılar: O anlar kamerada

İstanbul Maltepe'de 5 Eylül gecesi meydana gelen olayda; araçtan inen 4 kişi Kerem M.’ye kurşun yağdırdı. Bacağından yaralanan genç, kanlar içinde yere yığıldı.

Saldırganlar ise bölgeye geldikleri araçla kayıplara karıştı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerem M. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

EKİPLER SALDIRGANLARIN PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri olay yerinde çok sayıda boş kovan buldu. Yapılan incelemede saldırganların H.K., A.Y., B.Y. ve M.E.E. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden A.Y. kısa sürede yakalandı.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.Y., kasten yaralama, silah kanununa muhalefet ve genel güvenliği tehlikeye sokmak suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.