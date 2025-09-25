Güneşlenen kadını iş makinesiyle ezmişti: O şahıs hakkında yeni gelişme

İstanbul
Kastamonu'da 19 Temmuz tarihinde feci bir olay yaşanmıştı. Abana ilçesi sahilinde güneşlenen 65 yaşındaki Nergiz Acar, bölgede temizlik yapan T.Ş.G. idaresindeki iş makinesinin altında kaldı.
İş makinesi operatörünün fark etmeyerek ezdiği Nergiz Acar, olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. Yaşanan olayın ardından iş makinesi operatörü T.Ş.G. tutuklandı.
Yaklaşık 2 ay tutuklu kalan iş makinesi operatörü T.Ş.G. hakkında yeni bir gelişme yaşandı. İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre iş makinesi operatörü T.Ş.G. tahliye edildi.