TGRT Haber
İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı! Bu illerde yaşayanlar dikkat: Çok kuvvetli geliyor

İçişleri Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerine kuvvetli fırtına uyarısında bulundu. İstanbul dahil 11 il için sarı kodlu uyarı verildi.

Haber Merkezi
25.09.2025
25.09.2025
İçişleri Bakanlığı, dahil birçok il için kritik bir uyarıda bulundu. Yapılan açıklamada, ile ve 'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve eseceği bildirildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

BU İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT

26 Eylül Cuma ve 27 Eylül Cumartesi günleri;

Marmara Bölgesi ile İzmir ve Manisa'nın kuzey kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (40-60 km/saat, yer yer 60-80 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Vatandaşlarımızın ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmasını; yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını önemle hatırlatıyoruz.

