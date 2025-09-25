İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu

Sabah erken saatlerde uyanıp işe ve okula giden vatandaşlar tarafından bugün İstanbul'da yağmur yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Hava durumuna göre evden hazırlıklı çıkmak isteyen vatandaşlar için Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 25 Eylül 2025 İstanbul hava durumu tahmini paylaşıldı.

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün İstanbul'da yağmurun etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece arasında düşüş göstermesi ve sağanak yağış görüleceği açıklandı.

Bugün İstanbul genelinde en düşük hava sıcaklıklarının gün içerisinde 18, en yüksek ise 26 derece olması bekleniyor.

İSTANBUL HAVA DURUMU 25 EYLÜL?

MGM tarafından paylaşılan İstanbul ve Marmara için hava tahmini şöyle:

"Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C | Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C | Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C | Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C | Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı