Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu

25 Eylül 2025 Perşembe sabahı uyanan vatandaşlar havanın kapalı olduğunu gördü. Vatandaşlar tarafından İstanbul'da bugün yağmur yağıp, yağmayacağı merak ediliyor. MGM tarafından 25 Eylül İstanbul hava durumu paylaşıldı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 09:21
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 09:21

Sabah erken saatlerde uyanıp işe ve okula giden vatandaşlar tarafından bugün 'da yağıp yağmayacağı merak ediliyor. Hava durumuna göre evden hazırlıklı çıkmak isteyen vatandaşlar için (MGM) tarafından 25 Eylül 2025 İstanbul tahmini paylaşıldı.

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu

İSTANBUL'DA BUGÜN YAĞMUR YAĞACAK MI?

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre bugün İstanbul'da yağmurun etkili olması bekleniyor. Hava sıcaklıklarının 3 ila 4 derece arasında düşüş göstermesi ve sağanak yağış görüleceği açıklandı.

Bugün İstanbul genelinde en düşük hava sıcaklıklarının gün içerisinde 18, en yüksek ise 26 derece olması bekleniyor.

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu

İSTANBUL HAVA DURUMU 25 EYLÜL?

MGM tarafından paylaşılan İstanbul ve Marmara için hava tahmini şöyle:

"Parçalı ve az bulutlu, İstanbul ve Kırklareli'nin kuzey kesimleri ile Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BURSA °C, 28°C | Parçalı ve az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 27°C | Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 26°C | Parçalı ve az bulutlu, kuzeyi yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 27°C | Parçalı ve az bulutlu, kuzey kıyıları yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İstanbul'da bugün yağmur yağacak mı? 25 Eylül İstanbul hava durumu
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#meteoroloji genel müdürlüğü
#yağmur
#İstanbul Hava Tahmini
#25 Eylül
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.