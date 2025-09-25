AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

Türkiye'nin doğusu da batısı da kış havasına girdi. İstanbul başta olmak üzere birçok il güne gri bir hava ile başladı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da sağanak ve fırtınanı günlerce süreceği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarında da ciddi düşüşler yaşanacak. Bu gece saatlerinde başlayacak olan kuvvetli sağanak günlerce devam edecek.

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR: BU GECEYE DİKKAT

Fırtına ve sağanak uyarısını yenileyen AKOM yaptığı açıklamada, "İstanbul’da hafta başından beri 26–28°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6–8°C birden azalarak yer yer 20°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor. Ekim ayı ilk haftasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40–65 km/s) eseceği, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.