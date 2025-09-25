Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
22°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

İstanbul başta olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları düştü. AKOM'dan yapılan uyarıda megakentte sağanak ve fırtınanın günlerce etkili olacağı bildirildi. Sıcaklıkların 8 derece birden düşeceği belirtilirken, kuvvetli sağanak yağışın da bu gece itibarıyla başlayacağı açıklandı. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Özge Sönmez
|
GİRİŞ:
25.09.2025
saat ikonu 10:01
|
GÜNCELLEME:
25.09.2025
saat ikonu 10:17

Türkiye'nin doğusu da batısı da kış havasına girdi. başta olmak üzere birçok il güne gri bir hava ile başladı. AKOM ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden ise peş peşe uyarılar geldi. AKOM'dan yapılan açıklamada, İstanbul'da sağanak ve fırtınanı günlerce süreceği bildirildi. Öte yandan hava sıcaklıklarında da ciddi düşüşler yaşanacak. Bu gece saatlerinde başlayacak olan kuvvetli sağanak günlerce devam edecek.

AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor

KUVVETLİ SAĞANAK GELİYOR: BU GECEYE DİKKAT

ve sağanak uyarısını yenileyen AKOM yaptığı açıklamada, "İstanbul’da hafta başından beri 26–28°C aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6–8°C birden azalarak yer yer 20°C’lerin altına gerileyeceği öngörülüyor. Ekim ayı ilk haftasına kadar bölgemizde etkili olması beklenen sistem nedeniyle rüzgarın kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40–65 km/s) eseceği, aralıklarla sağanak yağmur geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor." ifadelerine yer verdi.

AKOM'dan İstanbul için sağanak ve fırtına uyarısı! Bu geceye dikkat: Çok kuvvetli geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji tarih verdi: Sağanak yağış geliyor
AKOM İstanbul için gün verdi! Sağanak çok kuvvetli geliyor: Sıcaklıklar düşecek
Havada yağmur alarmı: Meteoroloji İstanbul ve 10 ili uyardı
ETİKETLER
#istanbul
#hava durumu
#fırtına
#sağanak yağış
#soğuk hava
#Hava Uyarısı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.