Yaşam
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

Telefonun ucundaki kahramanlar anlattı: Ağlama sesleri, yardım çığlıkları…Depremde binlerce telefon aldık

Osmaniye’de görev yapan 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde asrın felaketinin 3’üncü yılında deprem gecesinde yaşananları anlattı. Görev yerini terk etmeyen ve art arda gelen binlerce çağrıya cevap veren 112 çalışanlarının o anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
05.02.2026
saat ikonu 12:04
|
GÜNCELLEME:
05.02.2026
saat ikonu 12:04

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren hatların kilitlendiğini belirten 112 çalışanları, çok kısa süre içinde binlerce yardım çağrısının sisteme düştüğünü, soğukkanlılıkla hareket ederek enkaz altından gelen her çağrıyı tek tek değerlendirmeye çalıştıklarını kaydetti. Çoğu zaman ağlama sesleri, yardım çığlıkları ve kesilen telefon görüşmeleriyle karşı karşıya kaldıklarını aktaran çalışanlar, görev bilinciyle duygularını bastırarak yardım ekiplerini yönlendirdiklerini söyledi. sırasında vatandaşlardan gelen çağrıları cevaplayan personeli Nilgül Kara, "O gece biz de enkaz altındaydık, fakat bir betonun altında değil, duyduklarımızın ağırlığı altında ezildik." İfadelerini kullandı.

Telefonun ucundaki kahramanlar anlattı: Ağlama sesleri, yardım çığlıkları…Depremde binlerce telefon aldık

“YARDIM İSTEYEN İNSANLARIN ÇIĞLIKLARINA, ÇARESİZLİKLERİNE ŞAHİT OLDUK”

Her çağrı bir hayat, her cevap bizim için büyük bir sorumluluktu diyen Nilgül Kara, "6 Şubat gecesi 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğünde çağrı alıcı olarak görevdeydim. Telefonlarımız hiç susmadı. Her hat bir hayat, her ses bir umut ya da bir veda gibiydi. Yardım isteyen insanların çığlıklarına, çaresizliklerine ve zamanla yarışlarına kulaklarımızla şahit olduk. O gece biz de enkaz altındaydık, fakat bir betonun altında değil, duyduklarımızın ağırlığı altında ezildik. Deprem bitti denildi fakat o gece bizim içimizde hala sürmekte. O gece bizler sahada değildik ama felaketin tam ortasındaydık. Her çağrı bir hayat, her cevap bizim için büyük bir sorumluluktu. Görünmeyen bir yerde verdiğimiz cevaplarla çok büyük bir yük aldık." dedi.

Telefonun ucundaki kahramanlar anlattı: Ağlama sesleri, yardım çığlıkları…Depremde binlerce telefon aldık

“O GECE SADECE BİR ÇAĞRI ALICI DEĞİL, İNSAN KALDIK"

Biz bir gecede binlerce insanın hayatına tanıklık ettik diyen Nilgül Kara, "Bizler de depremzede olduğumuz için büyük heyecan ve korku anları yaşadık. Ama her ne olursa olsun görev yerimizi hiçbir şekilde terk etmedik. Vatandaşlarımıza 3 gün boyunca, kesintisiz şekilde, artçı depremler olmasına rağmen her türlü yardımı sağladık. Çünkü 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüklerinin her koşulda ulaşılabilir olduğunu burada da göstermiş olduk. Vatandaşlarımız her şekilde bizlere ulaşabilir, ulaşmaya da devam edecektir. Biz bir gecede binlerce insanın hayatına tanıklık ettik. Yardım isteyen insanların çığlıklarına, ulaşamadığımız adresler. Yani biz o gece sadece bir çağrı alıcı değil, insan kaldık" dedi.

Telefonun ucundaki kahramanlar anlattı: Ağlama sesleri, yardım çığlıkları…Depremde binlerce telefon aldık

“O GÜN 11 BİN 607 ADET ÇAĞRI ALDIK”


Kendi personellerimiz de mağdurdu, mağdur olmalarına rağmen görevlerinin başından ayrılmadılar diyen Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Guddusi Arık, "6 Şubat 2023 sabahı saat 04.17 civarında, merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depremden bizler de etkilendik. Ben kardeşimin rahatsızlığı nedeniyle izindeydim. Sayın Valimiz Erdinç Yılmaz’ın beni aramasıyla birlikte deprem olduğunu öğrendim. Çağrı merkezinde görev yapan grup sorumlusu arkadaşımı WhatsApp üzerinden görüntülü aradım. Arkadaşlar, öncelikle geçmiş olsun. Sizlerde herhangi bir durum var mı, dedim. Onlar da herhangi bir olumsuzluk olmadığını, çağrı almaya devam ettiklerini söylediler. Arkadaşlar, vatandaşlarımızın bugün bize çok ihtiyacı olacak. Diğer arkadaşlarımızı da çağıralım. Ulaşabildiklerinize ulaşın.
Bütün konsolları açalım, arayan her vatandaşımıza özveriyle cevap verelim, dedim. Ben de yola çıktım ve Geliyorum dedim. Elbette burada kendi personellerimiz de mağdurdu, mağdur olmalarına rağmen görevlerinin başından ayrılmadılar. O gün 11 bin 607 adet çağrı aldık" diye konuştu.

